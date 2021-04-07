Москва, 7 апреля 2021, 15:46 — REGNUM Президент России Владимир Путин принял отставку главы Тувы Шалбана Кара-оола, сообщает 7 апреля сайт президента России.
Ранее глава региона написал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.
«Принять отставку главы республики Тыва Кара-оола Ш.В. по собственному желанию», — говорится в указе президента.
Временно исполняющим обязанности главы Тувы назначен Владислав Ховалыга. Глава государства провёл с ним встречу в режиме видеоконференции.