Бишкек, 23 марта, 2021, 20:25 — ИА Регнум. В Киргизии начало кампании по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции может быть положено уже в ближайшие дни. Об этом заявила директор республиканского центра иммунопрофилактики Гульнара Ишенапысова, передает «24.kg».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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«Возможно, на этой неделе начнем вакцинировать в Бишкеке и Чуйской области, а на следующей — в Оше», — уточнила она.

По словам Ишенапысовой, первой будет применяться китайская вакцина «Синофарм», 150 тысяч доз которой власти Китая недавно подарили киргизскому минздраву.

Этот препарат используют для того, чтобы привить медиков, педагогов, социальных работников и сотрудников силовых ведомств, а также граждан с хроническими заболеваниями.

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Ранее компания-производитель вакцины Sinopharm (она же BBIBP-CorV) заявила, что вакцина эффективна от COVID-19 в 79,34% случаев. Для сравнения — эффективность «Спутник V» — 91,4%, Pfizer — 95%, Moderna — 94%. AstraZeneca — от 60 до 90% (в зависимости от дозировки).