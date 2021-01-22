Бишкек, , 14:43 — REGNUM Министерство здравоохранения Киргизии планирует провести вакцинацию населения республики от коронавируса в три этапа. Об этом на брифинге заявил и. о. главы минздрава Алымкадыр Бейшеналиев.

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По его словам, государство профинансирует вакцинацию 371 тысячи человек, в первую очередь медицинских работников.

Высокопоставленный киргизский чиновник отметил, что на эти цели потребуется не менее 226 млн сомов (196 млн рублей).

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