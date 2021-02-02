Бишкек, 2 февраля 2021, 14:53 — REGNUM Министерство здравоохранения Киргизии приняло решение отказаться от разработанной в США вакцины Pfizer, которую в республику могли поставить по программе COVAX. Об этом заявил кандидат на пост главы минздрава Алымкадыр Бейшеналиев на заседании парламентского комитета

Вакцина Pfizer
Вакцина Pfizer
U.S. Secretary of Defense

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По его словам, в рамках подготовки к третьей волне пандемии коронавируса, Киргизия получит 504 тысячи доз вакцины AstraZeneca, которую производит одноименная англо-шведская фармацевтическая компания, зарегистрированная в Великобритании.

При этом Бейшеналиев отметил, что эту вакцину в республику доставят не раньше марта.

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