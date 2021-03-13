Минск, , 11:32 — REGNUM Ведущий белорусского телеканала СТВ Григорий Азаренок в программе «Азарёнок. Тайные пружины политики 2.0» назвал президента Украины Владимира Зеленского «гауляйтером». Об этом сообщается на сайте белорусского телеканала. Видеозапись программы также была опубликована на канале СТВ в YouTube.

«В ы думаете, что вы выбрали нового президента? Нет, вам назначили нового гауляйтера, комика и шута, кривляющегося клоуна, который не выполнил ни одного своего обещания, который дальше ведет Украину в пропасть, который готов продать ее кому угодно, уже и Турции, и Британии», — заявил ведущий.

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Напомним, в начале октября 2020 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что при упоминании белорусского президента Александра Лукашенко украинская сторона не будет указывать его должность. В ответ на это спустя несколько дней в эфире белорусского телеканала СТВ в новостном сюжете Украина, Литва и Польша были названы «бывшей УССР», «бывшей Советской Литовской Республикой» и «бывшей Польской Народной Республикой».