Киев, , 05:43 — REGNUM Должность президента Белоруссии Александра Лукашенко не будет использоваться при его упоминании украинскими властями, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает интернет-издание «Европейская правда».

Дмитрий Кулеба «Официальная позиция — Александр Лукашенко».

Решение Киева вступит в силу после 5 ноября, когда истекает срок полномочий белорусского лидера.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября Дмитрий Кулеба заявил, что проведение церемонии вступления в должность главы Белоруссии Александра Лукашенко не означает его признания легитимным президентом.

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