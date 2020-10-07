Минск, 7 октября 2020, 13:02 — REGNUM Белорусский телеканал СТВ «переименовал» Польшу, Литву и Украину в ответ на непризнание ими президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом заявил глава Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев 6 октября на своём Youtube-канале.
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По его словам, в эфире телеканала указанные страны были названы так, как именовались во времена СССР, с приставкой «бывшие» в память о прошлом.
Журналист отметил, что со стороны представителей постсоветских республик странно слышать слова о признании или непризнании тех вопросов, которые не связаны с ними напрямую.
Напомним, в эфире белорусского телеканала СТВ Украина была названа «бывшей УССР», Литва — «бывшей Советской Литовской Республикой», а Польша — «бывшей Польской Народной Республикой».
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