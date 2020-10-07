Минск, , 13:02 — REGNUM Белорусский телеканал СТВ «переименовал» Польшу, Литву и Украину в ответ на непризнание ими президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом заявил глава Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев 6 октября на своём Youtube-канале.

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По его словам, в эфире телеканала указанные страны были названы так, как именовались во времена СССР, с приставкой «бывшие» в память о прошлом.

«Это подчёркивало общее наследие, время, когда в этих странах создавались ключевые объекты промышленности, инфраструктура портов, дорог, жилых кварталов. Время, когда у нас было общее социальное и культурное пространство», — рассказал Кривошеев.

Журналист отметил, что со стороны представителей постсоветских республик странно слышать слова о признании или непризнании тех вопросов, которые не связаны с ними напрямую.

«Полагаю, что такими ностальгическими титрами главные телеканалы Белоруссии решили достучаться до наших коллег на западе и юге», — добавил он.

Напомним, в эфире белорусского телеканала СТВ Украина была названа «бывшей УССР», Литва — «бывшей Советской Литовской Республикой», а Польша — «бывшей Польской Народной Республикой».

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