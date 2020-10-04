Минск, , 07:46 — REGNUM В эфире белорусского телеканала СТВ Литву и Украину в выпуске новостей назвали бывшими советскими названиями. Об этом 3 октября сообщают «Белновости».

Белорусский флаг Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, в выпуске новостей, который вышел в 16:30 Украину назвали «Бывшая УССР», а Литву — «Бывшая Советская Литовская Республика». Это же касается и Польши, которую в эфире телеканала переименовали в «Бывшую Польскую Народную Республику».

Отметим, что выпуск новостей с аналогичным названием Литвы вышел также в эфир телеканала «Беларусь 1».

Напомним, ранее литовский телеканал «LRT televizija» в титрах указал Александра Лукашенко как «незаконного президента» Белоруссии.