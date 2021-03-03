Красноярск, , 08:47 — REGNUM В рамках расследования уголовного дела по факту массового отравления школьников в Красноярске установлен возможный источник распространения инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 марта в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным ведомства, источником распространения возбудителя инфекции мог стать один из цехов фирмы, занимающейся первичной переработкой и упаковкой овощей для школьных столовых.

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Проведены осмотры складских помещений, исследованы образцы и пробы. В СК подчеркнули, что установлены многочисленные нарушения правил хранения продукции. Отсутствует производственный контроль санитарно-технического состояния помещений предприятия. Отсутствуют лабораторные исследования и испытания изготавливаемой и реализуемой овощной продукции. Все эти нарушения в итоге и привели к возникновению в продуктах питания возбудителя инфекционного заболевания и его токсинов.

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Расследование продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело по факту массового отравления школьников в Красноярске возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей»). С 17 февраля по 2 марта в краевом центре были выявлены признаки иерсиниозной инфекции у 91 учащегося школ Советского и Октябрьского районов. Возраст пострадавших детей — от семи до 14 лет.

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