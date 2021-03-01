Красноярск, , 12:08 — REGNUM Темой №1 в красноярских пабликах в соцсетях сегодня, 1 марта, стало отравление десятков детей едой из школьных столовых.

Напомним, речь идёт об учениках в возрасте семи-четырнадцати лет, обучающихся в школах Советского и Октябрьского районов Красноярска. По данным краевого управления Роспотребнадзора, по состоянию на 28 февраля среди школьников зарегистрировано более 70 случаев иерсиниозной инфекции с предварительным диагнозом «псевдотуберкулёз». В ведомстве предполагают, что это произошло из-за овощей (салатов), приготовленных с нарушением технологического процесса.

«Никакого контроля. Бардак тотальный», — комментирует произошедшее подписчица паблика «ТВК Красноярск» в соцсети «ВКонтакте» Арина И.

Владислав В. подчеркнул, что виновных в отравлении школьников нужно «очень строго» наказать.

«Вот вам тендерная система! Кормят детей самыми дешёвыми продуктами! Наглядный результат!» — заявил подписчик паблика «Я живу в Красноярске» Иван А.

«Виновата будет мойщица посуды, на этом всё, расходимся!!!» — иронизирует пользователь Антон П.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор проводит по данному факту санитарно-эпидемиологическое расследование. Также организована прокурорская проверка.

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