Красноярск, , 09:35 — REGNUM В Красноярске проводится санитарно-эпидемиологическое расследование по поступившей из медучреждений информации о случаях иерсиниозной инфекции среди детей семи-четырнадцати лет, посещающих школы Советского и Октябрьского районов. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 марта в краевом управлении Роспотребнадзора.

Как уточнили в ведомстве, по состоянию на 28 февраля зарегистрировано более 70 случаев иерсиниозной инфекции с предварительным диагнозом «псевдотуберкулёз?». Предполагаемый фактор передачи возбудителя инфекции — овощи (салаты), приготовленные с нарушением технологического процесса.

Проверяются организатор питания, поставщик пищевых продуктов. Проводится лабораторное исследование пищевых продуктов, смывов с технологического оборудования, инвентаря, санитарной одежды. Специалисты выявили нарушения требований санитарного законодательства.

Управление приостановило приготовление готовых блюд из сырых овощей без термической обработки во всех школах данного организатора питания. На деятельность поставщика продуктов питания наложен временный запрет. Материалы административного дела направлены на рассмотрение в суд. В пищеблоках образовательных организаций провели дезинфекцию. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане в феврале 2021 года была зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции.

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