Красноярск, , 12:28 — REGNUM Власти Красноярского края заявили о том, что по всем фактам отравления школьников в Красноярске проводятся служебные проверки.

Как сообщили ИА REGNUM 2 марта в краевом правительстве, с 18 февраля по 1 марта в Красноярске зарегистрирован 91 случай заболевания иерсиниозом среди учеников 25 школ (ранее Роспотребнадзор сообщал о более 70 случаях). При этом в 15 образовательных учреждениях выявлены единичные случаи заболевания. Возраст пострадавших детей — от семи до 14 лет.

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Как уточнили ИА REGNUM в краевом минздраве, в больницах в состоянии средней тяжести находятся около 60 человек.

Известно, что доставкой продуктов питания в указанных школах занимался один и тот же поставщик. Роспотребнадзор составил протоколы о временном запрете его деятельности, материалы направлены в суд.

В ходе расследования Роспотребнадзора на пищеблоках школ, в помещениях поставщика и производителя овощной продукции отобрали пробы на возбудителя инфекции и другую патогенную микрофлору.

«В ходе исследований смывов с пищеблоков школ патогенных микроорганизмов не обнаружено», — говорится в сообщении краевого министерства образования.

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Проверка показала, что ДНК возбудителя иерсиниоза выявлена в суточных пробах (салат «Витаминный», салат из моркови с яблоками) и в пробах овощной продукции от поставщика.

В школах, где отравились ученики, поставку продуктов питания осуществляет другая организация. Усилен контроль за условиями хранения, транспортировки, приготовления и реализации овощной продукции. На школьных пищеблоках провели дезинфекцию. Во всех школах города приостановлено приготовление готовых блюд из сырых овощей и фруктов без термической обработки.

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Как сообщало ИА REGNUM, по факту отравления школьников в Красноярске возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

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