Красноярск, , 13:04 — REGNUM Массовое отравление школьников в Красноярске прокомментировал мэр города Сергей Ерёмин. Комментарий он опубликовал 2 марта в своём инстаграме.

Комментарий мэра Красноярска Сергея Ерёмина по случаям отравления школьников Скриншот с instagram.com

«И я страшно злюсь, потому что это касается детей. Школа — второй дом, так вот дома точно не должны кормить до отравления! Негодую и как глава города, и как отец школьниц», — пишет Ерёмин.

По его словам, в 2020 году было принято решение перестроить систему организации школьного питания.

«Создали Центр питания, чтобы вывести эту работу на качественный уровень. И что я вижу? Поставленные цели очевидно не достигнуты. Забили тревогу ещё на прошлой неделе, вызывал на ковёр всех ответственных и вынужден был уволить двух ответственных лиц», — отметил градоначальник.

Фамилии и должности уволенных он не уточнил.

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«Со дня на день вопрос организации школьного питания будет рассмотрен и на профильной комиссии горсовета с участием всех сторон», — заверил Ерёмин.

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Курирующему заместителю он поручил «разобраться в причинах, не допустить повторения, сделать все соответствующие выводы после проверок».

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Как сообщало ИА REGNUM, о массовом отравлении школьников в Красноярске стало известно в марте 2021 года. По данным краевого правительства, с 18 февраля по 1 марта зарегистрирован 91 случай заболевания иерсиниозом среди учеников в возрасте от семи до 14 лет в 25 школах. По предварительным данным, причиной отравления могло стать употребление овощных салатов, приготовленных с нарушением технологического процесса. По всем фактам отравления проводятся служебные проверки. Возбуждено уголовное дело. В больницах по состоянию на 2 марта находятся около 60 человек. Их состояние оценивается как средней тяжести.

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