Президент РФ Владимир Путин 17 февраля провёл встречу с руководителями фракций Госдумы Сергеем Неверовым («Единая Россия»), лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым. Во встрече также принял участие спикер Госдумы Вячеслав Володин. Обсуждался широкий круг тем: индексация пенсий, ипотека, материнский капитал, занятость, образование, сельское хозяйство, технологии, гарантированный доход. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

10:05 17.02.2021 Отметим, что встреча пройдёт в режиме видеоконференции.

10:31 17.02.2021 Читайте также: Названа дата встречи Путина с лидерами фракций Госдумы

10:33 17.02.2021 Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о темах, которые планирует поднять в ходе встречи президента РФ. Читайте подробнее: Зюганов рассказал, о чем хочет поговорить с Путиным

10:34 17.02.2021 Владимир Путин [kremlin.ru]

10:53 17.02.2021 Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов также рассказал, какие вопросы поднимает на встрече с Путиным.

10:54 17.02.2021 А «Единая Россия» обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным вопросы занятости населения и защиты гарантированного минимального дохода.

10:55 17.02.2021 Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов намерен рассказать президенту РФ Владимиру Путину о неисполнении его поручений о вхождении страны в пятерку ведущих экономических держав мира, преодолении бедности, освоении новых технологий. Читайте подробнее: Зюганов расскажет Путину о провалах

11:03 17.02.2021 Не исключено, что встреча пройдёт в закрытом режиме. Сроки начала видео-трансляции уже несколько раз переносились.

11:14 17.02.2021 Ранее руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверовназвал выдумкой сообщение СМИ о том, что он 17 февраля якобы предложит президенту РФ Владимиру Путину возглавить предвыборный список.

11:14 17.02.2021 Встреча главы государства с лидерами фракций Госдумы началась.

11:15 17.02.2021 Несмотря на пандемию коронавируса, депутаты Госдумы не только не сбавили темп работы, но даже нарастили его. Об этом 17 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы. Читайте подробнее: Путин похвалил Госдуму за возросшую производительность труда

11:15 17.02.2021 Путин ставит цель — качественно улучшить жизнь людей.

11:16 17.02.2021 Предвыборная кампания должна идти в конструктивном ключе — Путин о предстоящих выборах в Госдуму.

11:16 17.02.2021 Мы обязаны защитить выбор граждан России от внешнего удара, заявил президент.

11:17 17.02.2021 Владимир Путин обратился к лидерам фракций Госдумы: нужно поддерживать свой авторитет.

11:17 17.02.2021 Владимир Путин определил порядок выступления.

11:20 17.02.2021 Как отметил Володин, приоритет в Госдуме — принятие законов в рамках послания президента.

11:20 17.02.2021 Госдуме РФ следует сосредоточиться на принятии неотложных законопроектов, нацеленных на реализацию и правовое развитие положений конституционных поправок. Об этом 17 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы. Читайте также: Путин прокомментировал реализацию Госдумой конституционных поправок

11:21 17.02.2021 Володин: США пытаются вмешиваться в дела России и влиять на политику.

11:21 17.02.2021 Владимир Путин [kremlin.ru]

11:25 17.02.2021 Владимир Путин напомнил о двойных стандартах оппонентов России.

11:26 17.02.2021 Законопроекты, направленные на реализацию и развитие положений, закреплённых поправками к Конституции, должны соответствовать тем идеям, которые лежали в основе этих изменений. Об этом 17 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы. Об этом: «Чтобы в жизни сработало, как задумано» — Путин о поправках к Конституции

11:26 17.02.2021 «Россию хотят заставить платить за их геополитический проект — Украину», — отметил Владимир Путин.

11:26 17.02.2021 Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о приоритетах работы парламентариев до конца сессии. Читайте подробнее: Володин рассказал Путину о приоритетах работы Госдумы

11:30 17.02.2021 Зюганов: партиям ещё нужно отработать аванс президента — их высокую оценку от главы государства.

11:32 17.02.2021 Зюганов пожаловался на отсутствие в эфире содержательного обсуждения проблем в РФ.

11:33 17.02.2021 Нужно остановить попытки приватизировать МУПы и ГУПы, посоветовал Зюганов президенту.

11:33 17.02.2021 Следующий созыв Госдумы должен принять качественное наследство без нерешённых вопросов в законодательной сфере, связанных с поправками к Конституции. Об этом 17 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы. Читайте подробнее: Путин попросил Госдуму работать так, чтобы «ничего не оставалось на потом»

11:33 17.02.2021 Геннадий Зюганов [Дарья Антонова © ИА REGNUM]

11:37 17.02.2021 Федеральные парламентские выборы играют исключительное значение для страны, и на четырёх крупнейших партиях России лежит особая ответственность в связи с этим. Об этом 17 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы. Подробности в материале: Путин призвал думские партии показать глубину и зрелость дискуссии

11:40 17.02.2021 Во время выступления Геннадия Зюганова президент делал для себя записи.

11:40 17.02.2021 КПРФ подготовила двенадцать законопроектов, призванных возродить экономику России. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе встречи лидеров фракций Госдумы и президента РФ Владимира Путина. Об этом: Зюганов рассказал Путину о росте ненависти, давления и сложных выборах

11:42 17.02.2021 Выборы в Госдуму должны пройти открыто и честно, и именно российские избиратели должны определять итоги избирательной кампании. Об этом 17 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы. Читайте также: Путин призвал думские фракции защитить выбор народа от вмешательства извне

11:45 17.02.2021 Зюганов: нельзя отменять «партийныесписки» на выборах.

11:50 17.02.2021 Россия должна с осторожностью относиться к транснациональным компаниям в IT-сфере. Об этом 17 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы. Читайте подробнее: Путин призвал подумать о вызове со стороны мировых IT-компаний

11:51 17.02.2021 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратил внимание президента РФ Владимира Путина на проблемы с выборами во Владимире, Липецке, Ульяновске, Костроме, где отказались от выборов по партийным спискам. Читайте также: Жириновский назвал Путину города с самым высоким протестным потенциалом

11:53 17.02.2021 Владимир Жириновский [Дарья Антонова © ИА REGNUM]

11:55 17.02.2021 Геополитические противники России склонны всё чаще проявлять двойные стандарты в вопросах свободы слова. Об этом 17 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы. Об этом: Путин указал на двойные стандарты по поводу свободы слова

11:55 17.02.2021 Владимир Жириновский решил устроить на встрече экскурс в историю. В свойственной ему манере.

11:55 17.02.2021 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал президента РФ Владимира Путина восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам. Подробности в материале: Жириновский призвал Путина проиндексировать пенсии работающим пенсионерам

11:57 17.02.2021 Кто такой русский народ? Выясняет Владимир Жириновский.

11:59 17.02.2021 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту РФ Владимиру Путину ввести новый вид бизнеса — семейная компания. Читайте также: Жириновский предложил Путину семейные компании

12:00 17.02.2021 У нас негде собраться — жалуется Жириновский.

12:01 17.02.2021 По его словам, все боятся в России.

12:02 17.02.2021 С молодёжью нужно правильно говорить, на их языке, уверен Жириновский.

12:02 17.02.2021 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту РФ Владимиру Путину ввести продовольственные сертификаты. Подробности в материале: Жириновский предложил Путину ввести продовольственные сертификаты

12:04 17.02.2021 Западные страны пытаются переложить бремя издержек за геополитический проект, связанный со сменой власти на Украине, на Россию. Об этом 17 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы. Подробности в материале: Путин назвал истинную причину санкций против «Северного потока — 2»

12:07 17.02.2021 Путину понравилась идея Жириновского про семейный бизнес.

12:09 17.02.2021 Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил лишить депутатских полномочий Валерия Рашкина. Читайте также: Жириновский предложил лишить полномочий депутата Госдумы Рашкина

12:10 17.02.2021 Владимир Путин указал Владимиру Жириновскому на недочет в его историческом экскурсе.

12:11 17.02.2021 «Пещерный национализм только вредит России», — подчеркнул президент.

12:16 17.02.2021 Рост безработицы на фоне пандемии коронавируса оказался меньше, чем прогнозировалось, но работать над возвращением на докризисный уровень занятости всё равно нужно. Об этом 17 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы. Подробности в материале: Путин прокомментировал ситуацию с безработицей в России

12:18 17.02.2021 Неверов поблагодарил волонтёров за их добродушие.

12:21 17.02.2021 «Единую Россию» волнует тема глумления над ветеранами в исполнении некоторых фигурантов, единороссы планируют 23 февраля в знак единства с поколением победителей возложить цветы к обелискам, мемориалам во всех регионах и муниципалитетах страны. Об этом заявил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Читайте также: ЕР 23 февраля даст ответ глумлению над ветеранами

12:23 17.02.2021 В России приватизацию так, как её проводили в 90-е годы, проводить уже недопустимо. Об этом 17 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы. Об этом: Приватизация ради приватизации для нас неприемлема — Путин

12:24 17.02.2021 «Единая Россия» предлагает возложить на службу занятости новые полномочия. Об этом заявил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Подробности в материале: ЕР предложила Путину расширить полномочия центров занятости

12:25 17.02.2021 «Единая Россия» направила свои предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом заявил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Подробности в материале: ЕР подготовила предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам

12:28 17.02.2021 Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов попросил у президента РФ Владимира Путина поддержки законопроекта о защите минимального дохода должника. Читайте также: Путина просят поддержат защиту минимального дохода должников

12:29 17.02.2021 Историческое наследие служит надёжным ориентиром для политики России. Об этом 17 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы. Читайте подробнее: Путин рассказал о значении Великой Победы для современной России

12:31 17.02.2021 Миронов вступился за пенсионеров. Он обратил внимание, что индексируются только пенсии неработающих пенсионеров.

12:32 17.02.2021 Сергей Миронов [Duma.gov.ru]

12:36 17.02.2021 Введение продовольственных сертификатов для малоимущих в России может иметь смысл. Об этом 17 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы. Читайте подробнее: «Подумать над этим можно» — Путин о продовольственных сертификатах

12:37 17.02.2021 Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил президенту РФ Владимиру Путину механизм перечисления денег малоимущим на банковскую карточку на питание. Об этом: Миронов предложил Путину перечислять деньги малообеспеченным на еду

12:44 17.02.2021 Видеотрансляция встречи президента с лидерами фракций Госдумы завершилась. Далее предполагается обсуждение вопросов в закрытом режиме.

12:45 17.02.2021 Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с руководителями фракций Государственной думы kremlin.ru

12:45 17.02.2021 Все народы России заинтересованы в том, чтобы их страна была защищена и сохранена. Об этом 17 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы. Читайте подробнее: Путин обсудил «пещерный национализм» с лозунгом «Россия для русских»

12:49 17.02.2021 Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов обратил внимание президента РФ Владимира Путина на угрозу деградации политической системы в России. Читайте также: Миронов привел Путину Мурманскую область как пример деградации политсистемы

12:58 17.02.2021 Волонтёры в России активно вовлекаются в различные сферы деятельности. Об этом 17 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы. Об этом: Путин отметил рост волонтёрского движения в России

13:04 17.02.2021 Власти России видят потребность в расширении вариантов использования маткапитала, но это предполагает решение ряда проблем, связанных с потенциальным мошенничеством. Об этом 17 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы. Подробности в материале: Путин обеспокоен мошенничеством в связи с использованием маткапитала

13:27 17.02.2021 Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с руководителями фракций Государственной думы kremlin.ru

13:46 17.02.2021 Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов ответил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновского на его заявление о плагиате по вопросу плагиата темы индексации пенсий работающим пенсионерам, передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля. Подробности в материале: Миронов ответил Жириновскому по индексации пенсий работающим пенсионерам

13:56 17.02.2021 Отметим, что на встрече 17 февраля вновь поднимался вопрос продуктовых сертификатов в РФ. Президент уточнил, что есть и плюсы, и определенные проблемные вопросы. Однако он считает, что тема заслуживает обсуждения.

14:23 17.02.2021 Государственная дума РФ Ольга Зенькович © ИА REGNUM

15:06 17.02.2021 Сергей Неверов. Источник: duma.gov.ru

15:14 17.02.2021 Президент РФ Владимир Путин ввел в оборот новый политологический термин — «большая четверка». Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам встречи лидеров фракций и главы государства. Подробности в материале: Володин: Путин ввел новый термин «большая четверка»

15:25 17.02.2021 В Госдуме назвали напрасными завышенные ожидания от встречи президента РФ Владимира Путина с лидерами фракций. Об этом: Депутат Госдумы: ожидания делают Путина заложником послания

16:46 17.02.2021 Государственная дума РФ. Источник: duma.gov.ru

17:32 17.02.2021 Владимир Путин беседует с руководителями фракций Государственной думы. Источник: kremlin.ru

19:30 17.02.2021 Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с руководителями фракций Государственной думы. Источник: kremlin.ru

20:44 17.02.2021 Депутат Валерий Рашкин. Усач Тимофей © ИА Красная Весна

22:49 17.02.2021 Владимир Путин. Источник: kremlin.ru

07:02 В. Жириновский. Встреча с руководителями фракций Государственной думы [kremlin.ru].