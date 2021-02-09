Москва, , 11:45 — REGNUM Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о темах, которые планирует поднять в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с руководителями фракций Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля.

«На следующей неделе планируется встреча Путина с лидерами фракций. Я настаивал на этой встрече. Что нас крайне беспокоит: нашей стране объявили гибридную войну, она разрастается по всем направлениям», — заявил Зюганов.

«Без ясного и четкого планирования, без заботы о трудовом народе, без иной социально-экономической политики, при которой выгодно было бы изобретать, работать и учиться, без заботы о локомотивах, которыми являются высокие технологии, наука и АПК, нам не выбраться из системного кризиса», — уверен коммунист.

Он также сообщил, что намерен просить Путина о том, чтобы «отвязались» от наших народных предприятий.

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