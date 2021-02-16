Москва, , 12:39 — REGNUM «Единая Россия» обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным вопросы занятости населения и защиты гарантированного минимального дохода. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля, об этом сообщил руководитель фракции в Госдуме Сергей Неверов.

«Эти вопросы, которые мы сейчас выносим нa приоритетную повестку, естественно, я буду говорить об этом президенту в расчете нa поддержку наших инициатив», — сообщил Неверов.

Ранее депутаты фракции внесли в Госдуму законопроект о защите минимального дохода должников.

Встреча Путина с лидерами фракций состоится 17 февраля.

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