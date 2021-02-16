Москва, , 21:48 — REGNUM Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов назвал выдумкой сообщение СМИ о том, что он 17 февраля якобы предложит президенту РФ Владимиру Путину возглавить предвыборный список.

«Хочу попросить… не придумывать темы, которые будут мной озвучены на встрече с президентом завтра, чтобы потом не интерпретировать почему они не прозвучали. Именно из-за таких как вы и пришлось принимать закон о «фейковых» новостях», — отреагировал Неверов в Facebook.

В 2007 году Путин уже возглавлял списки «Единой России» на выборах в Госдуму. Тогда партии удалось продемонстрировать хороший результат — 64,3%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, встреча Путина с лидерами фракций Госдумы состоится 17 февраля.

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