Москва, , 11:42 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов намерен рассказать президенту РФ Владимиру Путину о неисполнении его поручений о вхождении страны в пятерку ведущих экономических держав мира, преодолении бедности, освоении новых технологий, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

«В чем суть наших предложений. Ни по одному базовому показателю нет нормального финансирования. Невозможно решить проблему, связанную с новейшими технологиями, если наука финансируется по остаточному принципу. Нельзя решить проблемы, связанные с подготовкой специалистов, если и дальше будет господствовать егэшное образование. Невозможно решить проблемы, связанные с развитием сельского хозяйства, нельзя остановить рост цен, если и дальше на развитие АПК будет выделяться 1,5% от расходной части бюджета, надо минимум 10%», — заявил Зюганов.

Он раскритиковал федеральный бюджет на 2021−2023 годы и работу финансово-экономического блока правительства РФ во главе с министром финансов Антоном Силуановым.

«Предложили бюджет, которым и не пахло выполнением установок и послания президента. Если и этот год прохлопаем ушами, мы провалимся полностью, и к 2024 году идти и отчитываться не правительству, ни президенту будет не с чем», — прогнозирует парламентарий.

Встреча руководителей фракций Госдумы с президентом РФ Владимиром Путиным состоится утром 17 февраля.

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