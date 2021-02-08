Минск, 9 февраля, 2021, 00:05 — ИА Регнум. «От администрации Байдена ничего хорошего для России, Белоруссии и Союзного государства не ожидаю», — заявил 8 февраля ИА REGNUM белорусский политолог и сопредседатель движения «Гражданское согласие» Артём Агафонов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волчина

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По его мнению, «Дональд Трамп был президентом — прагматиком, который во внешней политике всегда руководствовался интересами США как государства». Он также был «пацифистом, не развязавшим за четыре года правления ни одной войны».

«При этом вопросы идеологии его интересовали в последнюю очередь», — добавил Агафонов.

Джо Байден в своей известной внешнеполитической речи продемонстрировал смену принципиальных подходов новой администрации Белого дома, отметил Агафонов. «У него и его администрации идеологическая мотивация зашкаливает даже по меркам Демпартии, — сказал политолог. — Это он уже продемонстрировал во внутренней политике и готов продемонстрировать во внешней».

Агафонов процитировал Байдена и пояснил: «Дипломатия, уходящая корнями в самые заветные демократические ценности Америки: защиту свободы, отстаивание всеобщих прав, уважение верховенства закона, достойное отношение к каждому человеку, — как раз про это. В переводе с идеологических штампов на нормальный язык это означает, что нас ждет четырёхлетка активного вмешательства в дела неугодных Вашингтону государств под предлогом заботы защиты всего вышеперечисленного. Причем Россия в этом списке неугодных идет под первым номером».

«Что касается Белоруссии, то, к сожалению, за последние полгода она во многом утратила свою международную субъектность, — считает он. — Теперь западными «партнерами» и, в первую очередь, США она рассматривается в качестве объекта, инструмента в их игре против России».

Агафонов отметил: то, что с официальными минскими властями никто в Вашингтоне считаться не будет, уже очень доходчиво продемонстрировала новоназначенный посол Джули Фишер. Она ещё до прибытия в Минск и вручения верительных грамот провела несколько встреч с представителями белорусской прозападной оппозиции.

«Что интересно, в белорусском МИДе в этот момент предпочли критиковать российское посольство закомментарий про Костюшко, а серию демонстративных оплеух от американского посла предпочли не заметить», — отметил белорусский политолог и общественный деятель.

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