Минск, , 20:05 — REGNUM Официальный Минск пожинает плоды «белорусизации» не только в виде почти полгода длящихся массовых протестных выступлений. Национальный исторический музей Белоруссии позиционирует польского шляхтича Тадеуша Костюшко «героем Белоруссии», с чем не согласился комментатор из посольства России. В устроенный националистами скандал вынужденно вмешалось МИД Белоруссии.

Тадеуш Костюшко. Портрет работы Карла Готлиба Швайкарта. 1802

Всё началось с публикации музея о Костюшко, отмеченного в числе «многих других представителей белорусской шляхты Речи Посполитой». По мнению системных белорусских националистов, никогда не называвший себя «белорусом» и не заявлявший о собственно белорусских интересах польский шляхтич является «белорусским» потому, что родился на территории позже образованного белорусского государства.

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«Будущий лидер национально-освободительного движения, а после — восстания Речи Посполитой 1794 года, направленного против раздела государства между Россией, Пруссией и Австрией, а также участник войны за независимость США появился на свет в урочище Меречевщина, недалеко от Коссово (Ивацевичский район Брестской области)», — сообщил белорусский государственный музей, напоминая о 275-летии со дня рождения Костюшко.

В пространном сообщении музей назвал «знаменитого шляхтича» героем четырёх стран и двух континентов. Посольство России поинтересовалось: «…герой четырёх стран. Польши, США. Каких ещё двух?»

Национальный исторический музей ответил: «Белоруссии и Франции». На это последовал комментарий с посольского аккаунта: «Назвать Костюшко белорусским «национальным героем» = расписаться в своём историческом невежестве».

Русофобы постсоветской республики немедленно начали комментировать мнение, разрушающее основы их мировоззрения. Досталось напраслины не только российским дипломатам, но также освободителям предков нынешнего поколения белорусов — например, Александру Суворову.

Националистическое издание «Наша Нива» запросило реакцию МИД Белоруссии. Пресс-секретарь Анатолий Глаз в своём комментарии отметил: «Считаю, что не нужно из этого делать драму. Белоруссия, белорусский народ для себя своих героев, в том числе исторических, определил. И сделал это корректно, не вмешиваясь в дела других и не залезая на чужую территорию».

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