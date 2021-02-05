Минск, , 17:36 — REGNUM США призвали «господина Лукашенко» вступить в диалог с «госпожой Тихановской». Об этом 4 февраля в Вене на онлайн-заседании постоянного совета ОБСЕ заявила временная поверенная в делах США при этой организации Кортни Остриен.

По её мнению, президентские выборы в Белоруссии были сфальсифицированы. Остриен высказала восхищение протестующими противниками Александра Лукашенко, которые продолжают демонстрировать активность «в условиях усиления репрессий со стороны государственных силовых органов и предвзятых судов».

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«Господин Лукашенко объявил, что 11 февраля он проведет Всебелорусское народное собрание — конференцию, которая не претендует на легитимность, потому что намеренно не привлекает к участию более широкую общественность или протестное движение и его лидеров, включая Светлану Тихановскую и Координационный совет, — сказала Остриен. — Ради будущего Белоруссии мы вновь призываем режим Лукашенко вступить в открытый диалог с госпожой Тихановской и другими членами всё большего белорусского гражданского общества и оппозиции».

Представительница официального Вашингтона отметила: «Вместо участия в искусственно организованных национальных собраниях белорусским властям необходимо предпринять реальные шаги, чтобы остановить кризис, вызванный их фальсификациями на выборах и репрессиями, которые продолжаются». По мнению Остриен, официальный Минск должен выполнить рекомендации ноябрьского отчёта Московского механизма ОБСЕ, в частности — немедленное освобождение всех политзаключённых и прекращение чрезмерного насилия белорусских силовиков.

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