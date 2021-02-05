Москва, , 12:43 — REGNUM Речь президента США Джо Байдена в Госдепартаменте США построена как заочный спор с «новым изоляционизмом» Дональда Трампа, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доцент НовГУ, к. и. н Дмитрий Асташкин.

«В защиту интересов американцев (как он их понимал) Трамп выходил из договоров, строил стены от мигрантов, перенаправлял ресурсы извне вовнутрь страны.

Байден же декларирует возврат к глобальным ценностям свободного мира (с подразумеваемым лидерством США). В этой парадигме Россия и Китай воспринимаются как соперники и угроза.

Джо Байден немало говорил о противостоянии с Китаем и Россией, но почти ничего не сказал о возможности договариваться. Хотя его же пример с договором СНВ-3 показывает, что кооперация вполне возможна.

И дипломаты, которые слушали Байдена в Госдепартаменте, понимают силу договоров. Только многосторонний подход позволит найти приемлемое для всех стран решение», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, США более не будут пасовать перед «агрессивными действиями России», как это было в период президентства Дональда Трампа, Вашингтон заставит Москву «платить» за всё, заявил Джо Байден, выступая в Госдепартаменте.

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