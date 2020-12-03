Санкт-Петербург, 4 декабря, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Новые антикоронавирусные ограничения вступают в силу в Петербурге с пятницы, 4 декабря. Губернатор Александр Беглов еще 2 декабря подписал соответствующие изменения в постановление Смольного №121, регулирующее жизнь города во время пандемии.

Дарья Драй ИА REGNUM На заднем плане — один из аквапарков Петербурга

Так, с 4 декабря в городе будут закрыты аквапарки и океанариумы. Кроме того, прекратят работу выставки, музеи, театры, прочие организации исполнительских искусств, расположенные на территории торговых центров.

С 4 декабря будет запрещен доступ детям младше 16 лет на любые мероприятия в сфере исполнительских искусств, включая театры.

Наполнять концертные залы, театры и кинотеатры свыше 25% от числа зрительских мест будет запрещено, даже если до 18 ноября билеты на концерты, спектакли и сеансы были проданы в большем количестве.

Кроме того, с пятницы в Петербурге ужесточают требования и к проведению любых мероприятий как в помещениях, так и на открытом воздухе, если число участников превышает 50 человек. Максимально допустимое количество посетителей будет определяться Смольным при согласовании, исходя из особенностей места проведения и оснащения. Организаторы и владельцы зданий, где устраивают мероприятия, должны обеспечивать эпидемическую безопасность.

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Добавим, ближе к Новому году ограничения максимально ужесточатся. Если сейчас комендантский час для ресторанов, кафе и баров начинается в 23:00, то с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года они смогут работать только до 19:00 и после 06:00. При этом, напомним, с 30 декабря по 3 января весь общепит в городе вовсе будет закрыт.

Исключение сделали для производственных столовых, работы на доставку готовых блюд, обслуживания на вынос, а также для общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправках. При этом запрещенные еще с 9 ноября фуд-корты и фуд-плейсы, а также рестораны и кафе в торговых центрах (под запретом с 23 ноября) останутся закрытыми на неопределенный срок.

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С 30 декабря по 10 января также закроют для посетителей музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, галереи, концертные площадки, Ленинградский зоопарк.

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Любые мероприятия численностью более 50 человек запрещаются. Воспрещены будут также перевозки пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам.

Театрам и музеям Петербурга рекомендовано вернуть полную стоимость билетов гражданам старше 65 лет и тем, у кого есть хронические заболевания, поскольку им нужно быть дома на самоизоляции.

С 14 декабря по 15 января также закрываются все кружки и программы дополнительного образования — как в государственных, так и в частных школах.

Продолжает действовать обязательный масочный режим во всех местах массового пребывания людей и в общественном транспорте.