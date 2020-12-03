Санкт-Петербург, , 10:11 — REGNUM Музеи, галереи и театры Петербурга будут закрыты в Новый год и во время новогодних каникул. Такие ограничения Смольный ввёл в связи с ростом темпов заболеваемости COVID-19.

8 Русский музей Дарья Драй © ИА REGNUM

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Уже с пятницы, 4 декабря, в городе будут закрыты аквапарки и океанариумы, а также музеи, галереи и театры, если они расположены на территории торгово-развлекательных центров.

Детей до 16 лет с 4 декабря запрещено будет допускать на любые мероприятия в театрах и других организациях исполнительских искусств.

С 4 декабря по 30 декабря, даже если до 18 ноября было продано больше билетов, в концертные и театральные залы всё равно нельзя будет впускать больше 25% зрителей.

С 30 декабря по 10 января в Петербурге совсем закроют все музеи, театры, галереи, концертные залы, иные организации исполнительских искусств, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором после 2 декабря. Будет закрыт и Ленинградский зоопарк, а также запрещены перевозки пассажиров туристическими и экскурсионными автобусами.

На этот же период запрещено проводить в помещениях любые мероприятия численностью более 50 человек.

Театрам и другим организациям исполнительских искусств, а также музеям рекомендуют вернуть полную стоимость билетов петербуржцам старше 65 лет, а также тем, кто имеет хронические заболевания, так как «им необходимо соблюдать режим самоизоляции».

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