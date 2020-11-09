Санкт-Петербург, , 00:12 — REGNUM С понедельника, 9 ноября, в Петербурге начал действовать новый пакет запретов, ограничений и рекомендаций, призванных затормозить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции. «Под удар» попали места массового скопления взрослых и детей в торговых центрах, большие игровые комнаты и массовые мероприятия. Треть работников должна уйти на «удалёнку», не считая пожилых и хронически больных. Одновременно в городе начинается вторая школьная четверть, которая будет организована в смешанном очно-дистанционном формате.

Смольный Дарья Драй © ИА REGNUM

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Новые меры оформлены в виде изменений в «антиковидное» постановление Смольного от 13 марта 2020 года и подписаны губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Общественное питание

С 9 по 29 ноября в Петербурге приостанавливается «деятельность предприятий общественного питания, оказывающих услуги общественного питания с использованием различными хозяйствующими субъектами общего зала обслуживания, а также вне обособленных помещений для оказания услуг общественного питания». Именно таким выражением на бюрократическом языке обозначаются так называемые фуд-корты и фуд-плейсы. Исключение сделано только для фуд-кортов и фуд-плейсов, находящихся на вокзалах, в аэропорту «Пулково», на автозаправочных станциях — для путешественников такие заведения останутся открыты.

Вплоть по 29 ноября сохраняется введенный еще 26 октября запрет на работу любых предприятий общественного питания в ночное время с 23:00 до 06:00. Под него попадают все кафе, рестораны, бары, ночные клубы и другие заведения, в том числе при гостиницах и иных средствах размещения. Исключение сделано только для точек общепита, расположенных в аэропорту, на вокзалах и АЗС. При этом в подпадающих под ночной запрет заведениях общественного питания гражданам также запрещается находиться, то есть при обнаружении клиентов административной ответственности подвергнется не только заведение, но и посетители. Обслуживание на вынос, доставка заказов на дом, на предприятия или в гостиничные номера по-прежнему разрешены.

«Детские» запреты

С 9 ноября запрещается доступ посетителей в детские игровые комнаты, находящиеся в магазинах и зданиях торговых и торгово-развлекательных центров. Детские игровые комнаты площадью не более 50 кв. метров, расположенные на территории предприятий общественного питания, останутся открытыми для детей клиентов. Также по-прежнему доступны аттракционы на открытом воздухе, зоопарки площадью более 5 гектар (под это условие подпадает только «Ленинградский зоопарк»).

С 9 ноября по 27 декабря государственные организации дополнительного образования смогут реализовывать дополнительные общеобразовательные и общеразвивающие программы только с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Массовые мероприятия

С 9 по 29 ноября установлен запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 70 человек в зданиях, строениях, сооружениях и расположенных в них помещениях. Особо оговорено, что под этот запрет не подпадают мероприятия, проводимые в помещениях организаций культуры, физкультурно-спортивных организаций, а также посещение гражданами таких мероприятий, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором.

На тот же срок торжественная регистрация брака разрешается только в том случае, если в помещении, кроме сотрудников ЗАГСа, находятся одновременно не более 20 человек. Ранее разрешалось до 30 участников свадьбы, с учетом молодоженов.

Удалённая работа

Обновленным постановлением Смольного работодателям предписано обеспечить перевод на удаленный режим работы сотрудников и исполнителей по договорам подряда в возрасте старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания. Кроме того, необходимо отправить на «удалёнку» не менее 30% работников всех иных категорий. Перечень хронических заболеваний уже установлен комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурге, в него вошли такие недуги как диабет, ожирение, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, все виды иммунодефицитов, болезни почек и других внутренних органов.

Кроме того, исполнительные органы власти Санкт-Петербурга с 9 ноября переводят на дистанционную работу не менее 30% гражданских служащих и сотрудников, которые не являются гражданскими служащими.

«…а дома лучше»

Гражданам Российской Федерации, проживающим в Санкт-Петербурге, власти города рекомендовали пока воздержаться от поездок за пределы РФ и в другие регионы России. Впрочем, самые близкие к Петербургу финская и эстонская границы и так остаются под замком еще с марта.

«Никто не отменял»

Напомним, что в Петербурге остаются в силе меры, введенные 26 октября 2020 года и в более ранний период.

Главная из них: по-прежнему запрещено нахождение пассажиров во всех видах общественного транспорта, в том числе в такси и электрички, без средств индивидуальной защиты. Перевозчики обязаны не допускать пассажиров без СИЗ в транспортное средство. Эти требования распространяются также на вокзалы, аэропорт и остановки общественного транспорта. Без СИЗ нельзя посещать любые общественные места.

Запрещается деятельность детских игровых комнат площадью более 50 кв. метров, расположенных на территориях объектов торговли и общественного питания.

Запрещена любая досугово-развлекательная деятельность организаций общественного питания. То есть, никаких развлекательных и увеселительных программ в кафе, барах и ресторанах быть не должно.

Организациям и индивидуальным предпринимателям рекомендовано воздержаться от проведения торжественно-досуговых мероприятий. Органам власти Санкт-Петербурга поручено не проводить такие мероприятия без крайней необходимости.

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Напомним, за 7 ноября в Петербурге был зафиксирован 1331 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Это рекордный показатель за всё время пандемии. По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко в Санкт-Петербург прибыли представители руководства Минздрава для оказания организационно-методической помощи в борьбе с коронавирусом.

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