Санкт-Петербург, , 00:05 — REGNUM В Петербурге с понедельника, 23 ноября, вступают в силу новые ограничения, призванные сдержать дальнейшее распространение коронавирусной инфекции. Они добавляются к уже действующим запретным мерам, ни одна из которых не отменяется.

Измерение температуры на входе в раздевалку общественного катка Дарья Драй © ИА REGNUM

Так, с сегодняшнего дня запрещена работа любых заведений общественного питания в торговых центрах, а не только фуд-кортов и фуд-плейсов. Также в ТРЦ закрываются ледовые катки. Находиться на этих территориях — катков и общепита — гражданам тоже запрещено, так что в случае обнаружения катающихся или жующих будут оштрафованы как предприятия, так и гости заведения.

На открытых катках не должно быть более 1 человека на 10 кв. метров ледового поля, это требование сохраняется и для крытых катков (вне ТРЦ), но там также не может кататься более 30 человек одновременно. Все они должны быть в масках.

На открытом воздухе катающиеся могут маски не носить, но раздевалки должны быть для них закрыты.

Спортивные мероприятия запрещены для зрителей целиком. Впрочем, «деятельность профессиональных спортивных клубов» обещают «не затронуть», как и тренировки спортсменов.

В детских игровых комнатах площадью менее 50 кв. метров в ресторанах и кафе запрещено использовать оборудование, которое физически нельзя продезинфицировать после каждого использования. Напомним, игровые комнаты большей площади в Петербурге уже закрыты.

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А с 1 декабря максимально возможную заполняемость концертных залов, кинотеатров и театров снизят с 50% до 25%. Кассы не имеют права продавать билетов больше, чем 25% от числа мест в зале. Исключение сделают только для тех площадок, куда к 18 ноября успели продать большее число билетов.

В Петербурге по-прежнему действует комендантский час для общепита с 23:00 до 06:00. Людей старше 65 лет или с хроническими заболеваниями отправили на обязательную самоизоляцию.

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За 21 ноября в Петербурге зафиксировано 2668 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это самый большой показатель за всё время пандемии. Всего с начала пандемии в городе выявлено 97 938 случаев заражения. От COVID-19 скончались 4953 человека. Выздоровели 57 039 человек.

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