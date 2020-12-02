В среду, 2 декабря 2020 года, под председательством президента России Владимира Путина прошла сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Мероприятие состоялась в режиме видеоконференции. На обсуждение вынесены вопросы союзнического взаимодействия, дальнейшего повышения эффективности ОДКБ. Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным проблемам международной и региональной безопасности. По итогам сессии ее ключевые решения будут зафиксированы в итоговой декларации и ряде других документов.

Иван Шилов ИА REGNUM ОДКБ

12:36 02.12.2020 Государства-члены ОДКБ наладили тесное взаимодействие в борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом 2 декабря заявил президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Подробности в материале: Путин: готовятся поставки российских вакцин от коронавируса в страны ОДКБ

12:44 02.12.2020 Проблему террористической угрозы на таджикистанско-афганской границе поднял министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, выступая на заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ. Читайте также: Глава МИД Таджикистана поднял проблему терроризма на границах ОДКБ

12:47 02.12.2020 Под председательством президента России Владимира Путина в режиме видеоконференции проходит сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

12:48 02.12.2020 «Обсуждаются вопросы союзнического взаимодействия в рамках организации, дальнейшего повышения эффективности ОДКБ, актуальные проблемы международной и региональной безопасности», — сообщили в Кремле.

12:48 02.12.2020 Трёхстороннее заявление России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху в настоящее время последовательно реализуется. Об этом 2 декабря заявил президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Читайте также: Путин призвал страны ОДКБ оказать гуманитарную помощь в Нагорном Карабахе

12:50 02.12.2020 Напомним, 1 декабря 2020 года в под председательством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание Совета министров обороны государств — членов ОДКБ. Совет министров обороны ОДКБ обсудил военно-политическую обстановку на границах Организации, а также предложения по совместному противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности военного характера.

12:54 02.12.2020 В тот же день под председательством министра иностранных дел Сергея Лаврова в формате видеоконференции состоялось очередное заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ, с участием Генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася. Участники обменялись мнениями по актуальным проблемам безопасности и повышения эффективности деятельности ОДКБ, практическим аспектам укрепления взаимодействия государств-членов ОДКБ в формате оганизации и на международной арене, по сотрудничеству ОДКБ и ООН, в том числе в рамках миротворческой деятельности под эгидой ООН. Лавров проинформировал коллег об итогах российского председательства в ОДКБ в 2019—2020 гг.

12:55 02.12.2020 Владимир Путин и генсек ОДКБ Станислав Зась kremlin.ru

12:59 02.12.2020 События в Белоруссии, Нагорном Карабахе и Киргизии осложнили обстановку на пространстве Организации договора о коллективной безопасности. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 2 декабря в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Читайте подробнее: Путин заявил об осложнении обстановки на пространстве ОДКБ

12:59 02.12.2020 Процесс обмена военнопленными между Арменией и Азербайджаном должен быть ускорен. Об этом 2 декабря заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Читайте подробнее: ОДКБ: Пашинян призвал ускорить процесс обмена пленными с Азербайджаном

13:05 02.12.2020 Армения была вынуждена принять ряд очень сложных, но необходимых решений по Нагорному Карабаху. Об этом 2 декабря заявил президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Подробности в материале: Путин отметил личное мужество премьер-министра Армении Пашиняна

13:08 02.12.2020 Заявление о формировании справедливого мироустройства будет принято на саммите лидеров Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 2 декабря в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Об этом: ОДКБ подготовила заявление о формировании справедливого мироустройства

13:10 02.12.2020 Мировое сообщество оказалось в очередной раз на пороге развязывания гонки вооружений. Об этом 2 декабря заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Читайте подробнее: Лукашенко обеспокоен военным присутствием США и НАТО у границ ОДКБ

13:15 02.12.2020 Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что народу Белоруссии хватит политической зрелости выстроить внутриполитический диалог и решить вопросы без внешнего давления. Об этом российский лидер заявил 2 декабря на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом: Путин: Белоруссия сможет решить проблемы без внешнего давления

13:16 02.12.2020 Белоруссия испытала откровенное вмешательство иностранных сил во внутренние дела страны. Об этом 2 декабря заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Читайте также: Цветных революций нет, есть лишь мятежи — Лукашенко о ситуации в Белоруссии

13:17 02.12.2020 Владимир Путин проводит видеоконференцию kremlin.ru

13:21 02.12.2020 Руководители Польши и стран Прибалтики бесцеремонно вмешиваются в дела Белоруссии. Об этом 2 декабря заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Об этом: Лукашенко пожаловался на «бессовестное поведение» Польши и Прибалтики

13:25 02.12.2020 Казахстан достойно проведет парламентские выборы в январе, уверенность в этом выразил российский президент Владимир Путин, выступая 2 декабря на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. «Мы уверены, что Казахстан проведет это событие своего внутриполитического календаря очень достойно», — подчеркнул Путин. Об этом: Путин уверен в достойном проведении выборов в парламент Казахстана

13:33 02.12.2020 Главной проблемой в происходящих в Белоруссии событиях является вмешательство в процессы извне. Об этом 2 декабря заявил президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Читайте подробнее: Путин уточнил, что именно его беспокоит в белорусских протестах

13:39 02.12.2020 В ближайшее время в Казахстане появится завод по производству российской вакцины от коронавируса. Об этом 2 декабря заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Читайте также: Токаев: Казахстан готов производить российскую вакцину от коронавируса

13:48 02.12.2020 В Казахстане планируют построить завод по производству российской вакцины против коронавируса. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Читайте также: В Казахстане построят завод по производству российской вакцины от COVID-19

13:48 02.12.2020 Страны ОДКБ с треговой следили за политической нестабильностью в Киргизии в последнее время. Об этом 2 декабря заявил президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Подробности в материале: Путин удовлетворён стабилизацией обстановки в Киргизии

13:49 02.12.2020 Польша и прибалтийские государства целенаправленно проводят деструктивную политику в отношении Белоруссии. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил 2 декабря в ходе саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который проходит в режиме видеоконференции. «Особенно обращает на себя внимание буквально оголтелое поведение Польши и стран Балтии против Беларуси», — подчеркнул Лукашенко. Читайте также: Лукашенко заявил об «оголтелом поведении» Польши и Прибалтики

14:01 02.12.2020 Президенту России Владимиру Путину принадлежит исключительная роль в прекращении кровопролития в Нагорном Карабахе. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 2 декабря на саммите Организации Договора о коллективной безопасности, проходящем в формате видеоконференции. «Хочу особо отметить исключительную роль президента РФ Владимира Путина», — подчеркнул Пашинян. Об этом: Пашинян заявил об исключительной роли Путина в карабахском урегулировании

14:02 02.12.2020 Президент Казахстана Касым-ЖомартТокаев высоко оценил посредничество российского лидера Владимира Путина в Нагорном Карабахе. Об это глава Казахстана заявил 2 декабря на заседании Совета коллективной безопасности. Читайте также: Глава Казахстана назвал соглашение по Нагорному Карабаху историческим

14:03 02.12.2020 Таджикистан играет особую роль в сдерживании угроз, которые исходят из сопредельных стран — проникновение наркотиков, террористов, заявил 2 декабря президент России Владимир Путин. Об этом: Путин оценил роль Таджикистана в сдерживании угроз из сопредельных стран

14:05 02.12.2020 Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ kremlin.ru

14:18 02.12.2020 «Серьезную обеспокоенность вызывает наращивание военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ», — заявил 2 декабря Александр Лукашенко во время сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Заседание лидеров стран — членов ОДКБ проходит в режиме видео-конференц-связи, сообщает пресс-служба президента Белоруссии. «Мир в очередной раз стоит на пороге развязывания неконтролируемой гонки вооружений. Обостряются самые опасные явления, а именно военное противостояние между мировыми центрами силы», — поведал белорусский политик. Об этом: Лукашенко пожаловался ОДКБ на угрозу с Запада

14:21 02.12.2020 Возможность поставок российских вакцин от COVID-19 в страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и их совместного выпуска прорабатывается в настоящее время. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 2 декабря в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. «Прорабатываются вопросы поставок в государства ОДКБ российской вакцины «Спутник V» и её возможного совместного производства в ваших странах», — сказал российский лидер и добавил, что речь идёт и о двух других препаратах. Об этом: Россия может начать поставки вакцин от COVID-19 странам ОДКБ

14:24 02.12.2020 Запад установил неравноправную систему координат с двойными стандартами, осуществляя «манипулирование людьми, применение гибридных воздействий и технологий так называемых цветных революций стали обычным явлением». Об этом 2 декабря во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии. «Более того, никаких тут цветных революций нет, это обычные мятежи», — уточнил Лукашенко. Читайте подробнее: «Никаких тут цветных революций нет, это обычные мятежи» — Лукашенко

14:34 02.12.2020 В нынешнем году Белоруссия столкнулась с «откровенным вмешательством» в свои внутренние дела. Об этом 2 декабря заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходила в формате онлайн. Читайте также: Лукашенко рассказал об «откровенном» вмешательстве в дела Белоруссии

14:35 02.12.2020 Александр Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ president.gov.by

15:16 02.12.2020 Владимир Путин отметил, что вся деятельность ОДКБ в этом году проходила под знаком 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Военные подразделения государств ОДКБ участвовали в параде Победы на Красной площади. «Мы признательны союзникам по организации за поддержку выдвинутых Россией на международных площадках инициатив по сохранению исторической правды и противодействию оправданию нацизма в любых его проявлениях. Все члены ОДКБ стали соавторами российского проекта соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН», — сказал президент России.

15:18 02.12.2020 По мнению президента России, в вопросах сохранения исторической правды и памяти о Великой Победе следует действовать солидарно. «Убеждён, необходимо и далее действовать солидарно, защищая память о Великой Победе, о подвиге наших народов, ценой огромных и невосполнимых жертв которых был спасён мир от нацизма. Это не только дань уважения тем, кто сражался с врагом, но и чёткий сигнал всему международному сообществу о сплочённости государств — членов нашей Организации и их решимости вместе отстаивать мир и безопасность», — отметил Путин.

15:19 02.12.2020 Террористическая угроза со стороны Афганистана требует укрепить южные рубежи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил глава Таджикистана Эмомали Рахмон 2 декабря на заседании Совета коллективной безопасности. Об этом: Президент Таджикистана призвал укрепить южные рубежи ОДКБ

15:19 02.12.2020 Владимир Путин [Иван Шилов © ИА REGNUM]

15:54 02.12.2020 Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) намерена развивать свой миротворческий потенциал, одобрены соответствующие документы. Об этом генеральный секретарь организации Станислав Зась заявил 2 декабря журналистам по итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Читайте подробнее: Лидеры стран ОДКБ намерены развивать миротворческий потенциал

15:56 02.12.2020 Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ kremlin.ru

16:00 02.12.2020 Президент России Владимир Путин заявил, что в ситуации в Белоруссии во время выборов беспокоят вмешательство извне и «финансовая подпитка». Об этом: Путин выразил надежду на политическую зрелость белорусского народа

16:24 02.12.2020 Заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) состоялось под под председательством Владимира Путина в режиме видеоконференции. Во встрече приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, исполняющий обязанности президента Киргизии Талант Мамытов, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась.

16:25 02.12.2020 Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в настоящее время объединяет Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Россию, Таджикистан. Целями организации являются укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых отдается политическим средствам.

16:26 02.12.2020 Эмблема ОДКБ Иван Шилов © ИА REGNUM

17:15 02.12.2020 Странами НАТО создается военная группировка для захвата части белорусских территорий на западе страны, заявил 2 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко. Читайте также: Блок НАТО готовит группировку для захвата части Белоруссии — Лукашенко

17:39 02.12.2020 Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ 2 декабря поднимая тему нагорнокарабахского конфликта, обозначил ряд неотложных задач: «Во-первых, это вопрос об обмене военнопленными, заложниками, другими удерживаемыми лицами, а также телами погибших, и выяснение судеб пропавших без вести. Это вопросы, не терпящие отлагательства. Армянская сторона готова интенсифицировать свои действия по ускорению этого процесса и повышению его эффективности. При этом необходимо исключить случаи применения насилия к военнопленным и удерживаемым лицам и унижения их достоинства. Во-вторых, это создание условий для возвращения арцахцев в свои дома, восстановление нормальной жизни в Нагорном Карабахе. Люди должны быть уверены, что они находятся в безопасности и могут продолжать жить на своей земле. Несколько десятков тысяч арцахцев уже вернулись в свои дома, и мы прилагаем все усилия для того, чтобы помочь и поддерживать наших соотечественников. Кроме того, необходимо принять меры по охране культурных и религиозных памятников армянского народа, находящихся на территориях, занятых азербайджанскими войсками. Наконец, важно обеспечить безопасное функционирование транспортных коммуникаций. Необходимо исключить любые провокации и установить нормальные условия для функционирования инфраструктур, необходимых для жизнедеятельности народа Арцаха. Все названные мною меры, включая разблокирование всех экономических и транспортных связей в регионе, необходимы для установления твёрдого фундамента для длительного мира в регионе».

17:58 02.12.2020 Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ kremlin.ru

18:03 02.12.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что «сегодня от нас с учётом динамики вызовов и угроз требуется не просто поддержание текущего взаимодействия, но и его наращивание». «В современных условиях союзничество приобретает всё более весомый смысл. ОДКБ должна показать своё умение интенсивно, надёжно работать в политическом, военном, информационном измерениях, а также эффективно противостоять терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков, действовать на опережение и избегать социальных бедствий. Важно не только своевременно выявлять новые вызовы и угрозы, но и запускать механизмы их отражения, максимально сближая позиции государств-членов по коллективному реагированию. Я думаю, у нас это получится», — сказал он на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ 2 декабря.

18:06 02.12.2020 По мнению Лукашенко, ситуация такова, что необходимо встречаться не только «по телевизору», но обязательно очно. «Поэтому я предлагаю определить время и встретиться в более широком кругу: не только члены ОДКБ, но и, как здесь президент России говорил, даже не только партнёры, но сочувствующие нам страны, которые чувствуют и ощущают ту опасность, которая сегодня надвигается, в том числе и на нас», — сказал глава Белоруссии.

18:41 02.12.2020 ОДКБ Иван Шилов © ИА REGNUM

19:22 02.12.2020 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что ситуация в области региональной и глобальной безопасности усугубляется нарастанием конфликтного потенциала в межгосударственных отношениях. Он особо подчеркнул роль России и посредничество Владимира Путина в прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

19:23 02.12.2020 Кроме того, глава Казахстана выразил благодарность за содействие в преодолении пандемии и сообщил о строительстве завода по производству российской вакцины. «В развитие нашей договорённости в самое ближайшее время в Казахстане будет построен завод по производству российской вакцины», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

19:25 02.12.2020 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев akorda. kz

19:36 02.12.2020 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в стране 10 января 2021 года состоятся выборы депутатов нижней палаты парламента и местных представительных органов. «Мы настроены провести прозрачные и справедливые выборы. Надеемся на поддержку наших партнёров, ожидаем наблюдателей от ваших государств, а также по линии парламентских ассамблей СНГ и, конечно же, ОДКБ», — сказал он.

19:38 02.12.2020 Касым-Жомарт Токаев также отметил, что участие в деятельности ОДКБ является одним из приоритетных направлений внешней политики Казахстана. «Отрадно, что ОДКБ стала заметным фактором международной политики и играет положительную роль в обеспечении безопасности на значительной части евразийского континента, — сказал он. — Мы готовы, как и прежде, активно взаимодействовать с нашими партнёрами в поисках эффективных решений по обеспечению мира, безопасности и процветания наших народов».

20:18 02.12.2020 Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Таджикистана, «уважаемого Эмомали Шариповича Рахмона», с предстоящим председательством в ОДКБ и пожелал таджикским коллегам плодотворной работы.

20:18 02.12.2020 Президент Таджикистана Эмомали Рахмон president. tj

20:29 02.12.2020 По словам Владимира Путина, Россия и другие члены Организации заинтересованы в том, чтобы парламентские и президентские выборы в Киргизии прошли с соблюдением требований конституции республики. Об этом: Путин прокомментировал грядущие досрочные выборы президента Киргизии

20:39 02.12.2020 Исполняющий обязанности президента Киргизии Талант Мамытов заверил, что республика «с честью выполняет принятые на себя обязательства в рамках ОДКБ, всецело поддерживает идею инициативы, направленной на обеспечение региональной и международной безопасности и укрепление потенциала Организации в целом».

20:42 02.12.2020 По словам Таланта Мамытова, сегодня самым важным «является взятый курс на выполнение тех требований народа и устранение тех ошибок, которые были допущены в ходе выборов в парламент страны 4 сентября 2020 года». «В настоящее время общественно-политическая ситуация в Кыргызстане нормализована. Кыргызская Республика остаётся полностью приверженной всем своим международным обязательствам и строгому выполнению всех ранее подписанных двусторонних и многосторонних международных договоров. Органы государственной власти продолжают работать в штатном режиме», — сказал он, отметив, что 10 января 2021 года пройдут выборы президента. «В этой связи хотел бы заверить вас, уважаемые коллеги, что органами власти будут приложены все усилия для проведения честных и конкурентных выборов. Считаю, что это очень важный шаг для дальнейшей стабилизации ситуации в стране», — отметил и.о. главы Киргизии.

20:44 02.12.2020 Исполняющий обязанности президента Киргизии отметил особую роль Российской Федерации в ОДКБ, а именно — в стабилизации ситуации не только на Кавказе, но и в других сложных регионах. «В целом считаю, что председательство и, самое главное, действия Российской Федерации в 2020 году во многом укрепили ОДКБ и предопределили дальнейшие пути её развития», — подчеркнул Мамытов.

20:45 02.12.2020 Остановился руководитель Киргизии и на исторической дате — 75-летии Великой Победы. «Текущий 2020 год — особенный для наших стран. В уходящем году мы вместе отметили 75-летие Великой Победы во Второй мировой войне. Должен особо отметить, что именно эта победа объединила наши народы и указала путь вперёд. Понеся огромные человеческие и материальные потери в той страшной войне, именно наши народы сегодня знают цену дружбе, взаимовыручке и единству. Свидетельством тому является взаимодействие наших стран в рамках ОДКБ и в других авторитетных организациях. Общая история, высокий союзнический дух и взаимная поддержка — главные составляющие Организации Договора о коллективной безопасности», — отметил Мамытов.

20:49 02.12.2020 Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отметил возрастание глобальных угроз — терроризма, экстремизма, различных форм радикализма и транснациональной организованной преступности, включая незаконный оборот наркотиков. «Различные террористические и экстремистские силы не отказались от своих разрушительных намерений и продолжают проявлять активность в различных регионах мира, в том числе в непосредственной близости от зоны ответственности ОДКБ. В этом контексте мы с тревогой следим за негативным развитием ситуации в Афганистане, включая его северо-восточный регион. Все эти обстоятельства требуют от нас адекватного реагирования, в том числе путём принятия необходимых мер по укреплению охраны южных рубежей ОДКБ», — сказал он.

20:52 02.12.2020 Генеральный секретарь организации Станислав Зась сообщил, что лидеры государств договорились, что миротворческие силы ОДКБ будут подключаться к операциям под эгидой ООН через координирующую организацию, «через координирующее государство ОДКБ».

20:52 02.12.2020 Генсек ОДКБ Станислав Зась mil.ru

20:54 02.12.2020 По словам Зася, лидеры государств определили базовую организацию ОДКБ по подготовке миротворческого персонала с учетом стандартов и особенностей ООН, уточнили состав миротворческих сил с целью повысить их привлекательность именно для участия в операциях ООН.

20:54 02.12.2020 «В частности, сейчас очень востребованы в операциях ООН миротворческие подразделения. Мы включаем в состав нашего миротворческого контингента медицинский отряд, который будет формироваться на базе госпиталя [им. Н. Н.] Бурденко», — цитирует ТАСС Станислава Зася.

20:56 02.12.2020 Миротворческие силы ОДКБ включают около 3,6 тысячи человек. В настоящий момент где-либо на «земле» не применяются. В Нагорный Карабах миротворцев отправляла только Россия, ОДКБ к этой миссии отношения не имеет, отметил Зась.

21:03 02.12.2020 И. о. главы Киргизии считает, что мир сегодня нуждается в новых подходах и принципах действия. Об этом: И. о. главы Киргизии: «Мир стал другим — проблемы человечества обострились»

21:39 02.12.2020 Исполняющий обязанности президента Киргизии Талант Мамытов в ходе сессии ОДКБ. president. kg

22:26 02.12.2020 Cессия Совета коллективной безопасности ОДКБ 2 декабря в режиме видеосвязи. primeminister. am

22:35 02.12.2020 И. о. главы Киргизии благодарен членам ОДКБ за поддержку в трудное для страны время. Об этом: И. о. президента Киргизии благодарен ОДКБ за невмешательство в дела страны