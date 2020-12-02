Путин провёл сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ — все новости
Государства-члены ОДКБ наладили тесное взаимодействие в борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом 2 декабря заявил президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Подробности в материале: Путин: готовятся поставки российских вакцин от коронавируса в страны ОДКБ
Проблему террористической угрозы на таджикистанско-афганской границе поднял министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, выступая на заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.
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Под председательством президента России Владимира Путина в режиме видеоконференции проходит сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.
«Обсуждаются вопросы союзнического взаимодействия в рамках организации, дальнейшего повышения эффективности ОДКБ, актуальные проблемы международной и региональной безопасности», — сообщили в Кремле.
Трёхстороннее заявление России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху в настоящее время последовательно реализуется. Об этом 2 декабря заявил президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
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Напомним, 1 декабря 2020 года в под председательством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание Совета министров обороны государств — членов ОДКБ. Совет министров обороны ОДКБ обсудил военно-политическую обстановку на границах Организации, а также предложения по совместному противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности военного характера.
В тот же день под председательством министра иностранных дел Сергея Лаврова в формате видеоконференции состоялось очередное заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ, с участием Генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася. Участники обменялись мнениями по актуальным проблемам безопасности и повышения эффективности деятельности ОДКБ, практическим аспектам укрепления взаимодействия государств-членов ОДКБ в формате оганизации и на международной арене, по сотрудничеству ОДКБ и ООН, в том числе в рамках миротворческой деятельности под эгидой ООН. Лавров проинформировал коллег об итогах российского председательства в ОДКБ в 2019—2020 гг.
События в Белоруссии, Нагорном Карабахе и Киргизии осложнили обстановку на пространстве Организации договора о коллективной безопасности. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 2 декабря в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Читайте подробнее: Путин заявил об осложнении обстановки на пространстве ОДКБ
Процесс обмена военнопленными между Арменией и Азербайджаном должен быть ускорен. Об этом 2 декабря заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Читайте подробнее: ОДКБ: Пашинян призвал ускорить процесс обмена пленными с Азербайджаном
Армения была вынуждена принять ряд очень сложных, но необходимых решений по Нагорному Карабаху. Об этом 2 декабря заявил президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Подробности в материале: Путин отметил личное мужество премьер-министра Армении Пашиняна
Заявление о формировании справедливого мироустройства будет принято на саммите лидеров Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 2 декабря в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Об этом: ОДКБ подготовила заявление о формировании справедливого мироустройства
Мировое сообщество оказалось в очередной раз на пороге развязывания гонки вооружений. Об этом 2 декабря заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Читайте подробнее: Лукашенко обеспокоен военным присутствием США и НАТО у границ ОДКБ
Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что народу Белоруссии хватит политической зрелости выстроить внутриполитический диалог и решить вопросы без внешнего давления. Об этом российский лидер заявил 2 декабря на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Об этом: Путин: Белоруссия сможет решить проблемы без внешнего давления
Белоруссия испытала откровенное вмешательство иностранных сил во внутренние дела страны. Об этом 2 декабря заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
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Руководители Польши и стран Прибалтики бесцеремонно вмешиваются в дела Белоруссии. Об этом 2 декабря заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Об этом: Лукашенко пожаловался на «бессовестное поведение» Польши и Прибалтики
Казахстан достойно проведет парламентские выборы в январе, уверенность в этом выразил российский президент Владимир Путин, выступая 2 декабря на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
«Мы уверены, что Казахстан проведет это событие своего внутриполитического календаря очень достойно», — подчеркнул Путин.
Об этом: Путин уверен в достойном проведении выборов в парламент Казахстана
Главной проблемой в происходящих в Белоруссии событиях является вмешательство в процессы извне. Об этом 2 декабря заявил президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Читайте подробнее: Путин уточнил, что именно его беспокоит в белорусских протестах
В ближайшее время в Казахстане появится завод по производству российской вакцины от коронавируса. Об этом 2 декабря заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Читайте также: Токаев: Казахстан готов производить российскую вакцину от коронавируса
В Казахстане планируют построить завод по производству российской вакцины против коронавируса. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
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Страны ОДКБ с треговой следили за политической нестабильностью в Киргизии в последнее время. Об этом 2 декабря заявил президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Подробности в материале: Путин удовлетворён стабилизацией обстановки в Киргизии
Польша и прибалтийские государства целенаправленно проводят деструктивную политику в отношении Белоруссии. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил 2 декабря в ходе саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который проходит в режиме видеоконференции.
«Особенно обращает на себя внимание буквально оголтелое поведение Польши и стран Балтии против Беларуси», — подчеркнул Лукашенко.
Читайте также: Лукашенко заявил об «оголтелом поведении» Польши и Прибалтики
Президенту России Владимиру Путину принадлежит исключительная роль в прекращении кровопролития в Нагорном Карабахе. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 2 декабря на саммите Организации Договора о коллективной безопасности, проходящем в формате видеоконференции.
«Хочу особо отметить исключительную роль президента РФ Владимира Путина», — подчеркнул Пашинян.
Об этом: Пашинян заявил об исключительной роли Путина в карабахском урегулировании
Президент Казахстана Касым-ЖомартТокаев высоко оценил посредничество российского лидера Владимира Путина в Нагорном Карабахе. Об это глава Казахстана заявил 2 декабря на заседании Совета коллективной безопасности.
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Таджикистан играет особую роль в сдерживании угроз, которые исходят из сопредельных стран — проникновение наркотиков, террористов, заявил 2 декабря президент России Владимир Путин.
Об этом: Путин оценил роль Таджикистана в сдерживании угроз из сопредельных стран
«Серьезную обеспокоенность вызывает наращивание военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ», — заявил 2 декабря Александр Лукашенко во время сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.
Заседание лидеров стран — членов ОДКБ проходит в режиме видео-конференц-связи, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
«Мир в очередной раз стоит на пороге развязывания неконтролируемой гонки вооружений. Обостряются самые опасные явления, а именно военное противостояние между мировыми центрами силы», — поведал белорусский политик.
Возможность поставок российских вакцин от COVID-19 в страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и их совместного выпуска прорабатывается в настоящее время. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 2 декабря в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
«Прорабатываются вопросы поставок в государства ОДКБ российской вакцины «Спутник V» и её возможного совместного производства в ваших странах», — сказал российский лидер и добавил, что речь идёт и о двух других препаратах.
Об этом: Россия может начать поставки вакцин от COVID-19 странам ОДКБ
Запад установил неравноправную систему координат с двойными стандартами, осуществляя «манипулирование людьми, применение гибридных воздействий и технологий так называемых цветных революций стали обычным явлением». Об этом 2 декабря во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
«Более того, никаких тут цветных революций нет, это обычные мятежи», — уточнил Лукашенко.
Читайте подробнее: «Никаких тут цветных революций нет, это обычные мятежи» — Лукашенко
В нынешнем году Белоруссия столкнулась с «откровенным вмешательством» в свои внутренние дела. Об этом 2 декабря заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходила в формате онлайн.
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Владимир Путин отметил, что вся деятельность ОДКБ в этом году проходила под знаком 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Военные подразделения государств ОДКБ участвовали в параде Победы на Красной площади.
«Мы признательны союзникам по организации за поддержку выдвинутых Россией на международных площадках инициатив по сохранению исторической правды и противодействию оправданию нацизма в любых его проявлениях. Все члены ОДКБ стали соавторами российского проекта соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН», — сказал президент России.
По мнению президента России, в вопросах сохранения исторической правды и памяти о Великой Победе следует действовать солидарно.
«Убеждён, необходимо и далее действовать солидарно, защищая память о Великой Победе, о подвиге наших народов, ценой огромных и невосполнимых жертв которых был спасён мир от нацизма. Это не только дань уважения тем, кто сражался с врагом, но и чёткий сигнал всему международному сообществу о сплочённости государств — членов нашей Организации и их решимости вместе отстаивать мир и безопасность», — отметил Путин.
Террористическая угроза со стороны Афганистана требует укрепить южные рубежи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил глава Таджикистана Эмомали Рахмон 2 декабря на заседании Совета коллективной безопасности.
Об этом: Президент Таджикистана призвал укрепить южные рубежи ОДКБ
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) намерена развивать свой миротворческий потенциал, одобрены соответствующие документы. Об этом генеральный секретарь организации Станислав Зась заявил 2 декабря журналистам по итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Читайте подробнее: Лидеры стран ОДКБ намерены развивать миротворческий потенциал
Президент России Владимир Путин заявил, что в ситуации в Белоруссии во время выборов беспокоят вмешательство извне и «финансовая подпитка».
Об этом: Путин выразил надежду на политическую зрелость белорусского народа
Заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) состоялось под под председательством Владимира Путина в режиме видеоконференции. Во встрече приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, исполняющий обязанности президента Киргизии Талант Мамытов, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась.
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в настоящее время объединяет Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Россию, Таджикистан.
Целями организации являются укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых отдается политическим средствам.
Странами НАТО создается военная группировка для захвата части белорусских территорий на западе страны, заявил 2 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ 2 декабря поднимая тему нагорнокарабахского конфликта, обозначил ряд неотложных задач:
«Во-первых, это вопрос об обмене военнопленными, заложниками, другими удерживаемыми лицами, а также телами погибших, и выяснение судеб пропавших без вести. Это вопросы, не терпящие отлагательства. Армянская сторона готова интенсифицировать свои действия по ускорению этого процесса и повышению его эффективности. При этом необходимо исключить случаи применения насилия к военнопленным и удерживаемым лицам и унижения их достоинства.
Во-вторых, это создание условий для возвращения арцахцев в свои дома, восстановление нормальной жизни в Нагорном Карабахе. Люди должны быть уверены, что они находятся в безопасности и могут продолжать жить на своей земле. Несколько десятков тысяч арцахцев уже вернулись в свои дома, и мы прилагаем все усилия для того, чтобы помочь и поддерживать наших соотечественников.
Кроме того, необходимо принять меры по охране культурных и религиозных памятников армянского народа, находящихся на территориях, занятых азербайджанскими войсками.
Наконец, важно обеспечить безопасное функционирование транспортных коммуникаций. Необходимо исключить любые провокации и установить нормальные условия для функционирования инфраструктур, необходимых для жизнедеятельности народа Арцаха.
Все названные мною меры, включая разблокирование всех экономических и транспортных связей в регионе, необходимы для установления твёрдого фундамента для длительного мира в регионе».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что «сегодня от нас с учётом динамики вызовов и угроз требуется не просто поддержание текущего взаимодействия, но и его наращивание».
«В современных условиях союзничество приобретает всё более весомый смысл. ОДКБ должна показать своё умение интенсивно, надёжно работать в политическом, военном, информационном измерениях, а также эффективно противостоять терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков, действовать на опережение и избегать социальных бедствий. Важно не только своевременно выявлять новые вызовы и угрозы, но и запускать механизмы их отражения, максимально сближая позиции государств-членов по коллективному реагированию. Я думаю, у нас это получится», — сказал он на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ 2 декабря.
По мнению Лукашенко, ситуация такова, что необходимо встречаться не только «по телевизору», но обязательно очно.
«Поэтому я предлагаю определить время и встретиться в более широком кругу: не только члены ОДКБ, но и, как здесь президент России говорил, даже не только партнёры, но сочувствующие нам страны, которые чувствуют и ощущают ту опасность, которая сегодня надвигается, в том числе и на нас», — сказал глава Белоруссии.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что ситуация в области региональной и глобальной безопасности усугубляется нарастанием конфликтного потенциала в межгосударственных отношениях. Он особо подчеркнул роль России и посредничество Владимира Путина в прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.
Кроме того, глава Казахстана выразил благодарность за содействие в преодолении пандемии и сообщил о строительстве завода по производству российской вакцины.
«В развитие нашей договорённости в самое ближайшее время в Казахстане будет построен завод по производству российской вакцины», — сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в стране 10 января 2021 года состоятся выборы депутатов нижней палаты парламента и местных представительных органов.
«Мы настроены провести прозрачные и справедливые выборы. Надеемся на поддержку наших партнёров, ожидаем наблюдателей от ваших государств, а также по линии парламентских ассамблей СНГ и, конечно же, ОДКБ», — сказал он.
Касым-Жомарт Токаев также отметил, что участие в деятельности ОДКБ является одним из приоритетных направлений внешней политики Казахстана.
«Отрадно, что ОДКБ стала заметным фактором международной политики и играет положительную роль в обеспечении безопасности на значительной части евразийского континента, — сказал он. — Мы готовы, как и прежде, активно взаимодействовать с нашими партнёрами в поисках эффективных решений по обеспечению мира, безопасности и процветания наших народов».
Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Таджикистана, «уважаемого Эмомали Шариповича Рахмона», с предстоящим председательством в ОДКБ и пожелал таджикским коллегам плодотворной работы.
По словам Владимира Путина, Россия и другие члены Организации заинтересованы в том, чтобы парламентские и президентские выборы в Киргизии прошли с соблюдением требований конституции республики.
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Исполняющий обязанности президента Киргизии Талант Мамытов заверил, что республика «с честью выполняет принятые на себя обязательства в рамках ОДКБ, всецело поддерживает идею инициативы, направленной на обеспечение региональной и международной безопасности и укрепление потенциала Организации в целом».
По словам Таланта Мамытова, сегодня самым важным «является взятый курс на выполнение тех требований народа и устранение тех ошибок, которые были допущены в ходе выборов в парламент страны 4 сентября 2020 года».
«В настоящее время общественно-политическая ситуация в Кыргызстане нормализована. Кыргызская Республика остаётся полностью приверженной всем своим международным обязательствам и строгому выполнению всех ранее подписанных двусторонних и многосторонних международных договоров. Органы государственной власти продолжают работать в штатном режиме», — сказал он, отметив, что 10 января 2021 года пройдут выборы президента.
«В этой связи хотел бы заверить вас, уважаемые коллеги, что органами власти будут приложены все усилия для проведения честных и конкурентных выборов. Считаю, что это очень важный шаг для дальнейшей стабилизации ситуации в стране», — отметил и.о. главы Киргизии.
Исполняющий обязанности президента Киргизии отметил особую роль Российской Федерации в ОДКБ, а именно — в стабилизации ситуации не только на Кавказе, но и в других сложных регионах.
«В целом считаю, что председательство и, самое главное, действия Российской Федерации в 2020 году во многом укрепили ОДКБ и предопределили дальнейшие пути её развития», — подчеркнул Мамытов.
Остановился руководитель Киргизии и на исторической дате — 75-летии Великой Победы.
«Текущий 2020 год — особенный для наших стран. В уходящем году мы вместе отметили 75-летие Великой Победы во Второй мировой войне. Должен особо отметить, что именно эта победа объединила наши народы и указала путь вперёд. Понеся огромные человеческие и материальные потери в той страшной войне, именно наши народы сегодня знают цену дружбе, взаимовыручке и единству. Свидетельством тому является взаимодействие наших стран в рамках ОДКБ и в других авторитетных организациях. Общая история, высокий союзнический дух и взаимная поддержка — главные составляющие Организации Договора о коллективной безопасности», — отметил Мамытов.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отметил возрастание глобальных угроз — терроризма, экстремизма, различных форм радикализма и транснациональной организованной преступности, включая незаконный оборот наркотиков.
«Различные террористические и экстремистские силы не отказались от своих разрушительных намерений и продолжают проявлять активность в различных регионах мира, в том числе в непосредственной близости от зоны ответственности ОДКБ. В этом контексте мы с тревогой следим за негативным развитием ситуации в Афганистане, включая его северо-восточный регион. Все эти обстоятельства требуют от нас адекватного реагирования, в том числе путём принятия необходимых мер по укреплению охраны южных рубежей ОДКБ», — сказал он.
Генеральный секретарь организации Станислав Зась сообщил, что лидеры государств договорились, что миротворческие силы ОДКБ будут подключаться к операциям под эгидой ООН через координирующую организацию, «через координирующее государство ОДКБ».
По словам Зася, лидеры государств определили базовую организацию ОДКБ по подготовке миротворческого персонала с учетом стандартов и особенностей ООН, уточнили состав миротворческих сил с целью повысить их привлекательность именно для участия в операциях ООН.
«В частности, сейчас очень востребованы в операциях ООН миротворческие подразделения. Мы включаем в состав нашего миротворческого контингента медицинский отряд, который будет формироваться на базе госпиталя [им. Н. Н.] Бурденко», — цитирует ТАСС Станислава Зася.
Миротворческие силы ОДКБ включают около 3,6 тысячи человек. В настоящий момент где-либо на «земле» не применяются. В Нагорный Карабах миротворцев отправляла только Россия, ОДКБ к этой миссии отношения не имеет, отметил Зась.
И. о. главы Киргизии считает, что мир сегодня нуждается в новых подходах и принципах действия.
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И. о. главы Киргизии благодарен членам ОДКБ за поддержку в трудное для страны время.
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