Нур-Султан, , 14:01 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил посредничество российского лидера Владимира Путина в Нагорном Карабахе. Об это глава Казахстана заявил 2 декабря на заседании Совета коллективной безопасности.

По его мнению, мирное соглашение по Нагорном Карабаху является единственно верным в сложившейся критической ситуацией. «Это действительно историческое соглашение», — заявил Токаев.

Глава Казахстана также отметил рост напряженности в международных отношениях. В условиях современных вызовов и угроз возрастает роль ОДКБ в укреплении межгосударственного сотрудничества и обеспечении мира.

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