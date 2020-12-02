Нур-Султан, 2 декабря 2020, 13:42 — REGNUM В Казахстане планируют построить завод по производству российской вакцины против коронавируса. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Глава государства выразил признательность президенту России Владимиру Путину за помощь в борьбе с распространением коронавируса. Казахстанский лидер отметил, что в рамках двустороннего сотрудничества завод построят в ближайшее время.
Напомним, 27 ноября министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой заявил, что в настоящее время в республике изучают площадки для размещения завода по производству российской вакцины против коронавируса.
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