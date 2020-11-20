Минск, 20 ноября, 2020, 20:16 — ИА Регнум. Россия согласилась подождать со взысканием белорусских долгов и даже выделила через Евразийский банк $500 млн дополнительно. Об этом 20 ноября в Гомеле заявил Александр Лукашенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

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Выступая на госпредприятии ОАО «Гомсельмаш», он сообщил: «Мир изменился, но то ли еще будет. Поэтому где-то надо и потерпеть. Страшная ситуация на планете, ужасная. И это выливается в те столкновения, которые вокруг происходят и нас так крылом зацепило. Да еще добавила пандемия».

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«Мы договорились недавно с россиянами, что миллиард долларов мы им в этом году не платим (они отложили наши долги). Пятьсот миллионов долларов мы у них заимствовали через Евразийский банк. Я думал, поддержим машиностроение и прочее. А ничего подобного, все пятьсот миллионов я пока держу и финансирую лечение людей от ковида. Здоровье людей — главное, и никуда от этого не денешься. Поэтому где-то надо потерпеть, сжав зубы, — уж очень непростой будет следующий год», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

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«Держитесь за этот завод. Вы никому в этой жизни нигде не нужны», — призвал он работников госпредприятия.

Он также напомнил о своей сентенции «если остановимся — жрать что будем», сказав: «Вот оно и происходит. Сегодня оказывается, что Лукашенко был прав — закрываться нельзя, и никто в мире не закрывается. Внешне не закрывается, но многие остановили производство», — заметил белорусский лидер.

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