Минск, , 02:59 — REGNUM Жителям Белоруссии необходимо сосредоточиться на работе и не впадать в панику из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передает телеканал СТВ.

«Люди на тракторе работают, никто не говорит про вирус. Там трактор вылечит всех! Поле всех лечит!», — заявил он.

Лукашенко также пошутил, что употребление алкоголя во внерабочее время также может помочь в борьбе с инфекцией. Своим коллегам он пожелал почаще посещать сухую сауну, потому что вирус якобы погибает при 60 градусах тепла по Цельсию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия якобы «полыхает от коронавируса». Российские власти опровергли это заявление и подчеркнули, что меры по предотвращению распространения COVID-19 носят временный характер.

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