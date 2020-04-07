Минск, , 12:33 — REGNUM В условиях распространения коронавируса необходим «жесточайший контроль» за сельскохозяйственными работами. Об этом 7 апреля заявил Александр Лукашенко на совещании с руководством республики.

В ходе совещания особое внимание было уделено работе нефтеперерабатывающего комплекса Белоруссии. Лукашенко потребовал создать запасы нефти и нефтепродуктов, так как, по его мнению, «идут эти игрища» на мировом рынке нефти, и «налицо картельный сговор».

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В это время, уверен руководитель постсоветской республики, во всём мире обострится проблема продовольствия, и «нефть — нефтью, но её на стол не подашь». Поэтому остановка сельхозработ недопустима, посевная должна быть завершена.

В агросекторе, как и в других секторах экономики «ввести карантин не проблема», отметил Лукашенко. Однако, отметил он, о перспективе голода «уже все талдычат, и руководители самых развитых передовых стран».

«Но жрать что будем?», — поставил он вопрос перед чиновниками разных уровней.

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Лукашенко потребовал обеспечить не прекращать работ в сельхозорганизациях и завершить посевную в запланированные сроки. Он дал указания по проведению полевых работ.

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