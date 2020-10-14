Бишкек, 14 октября, 2020, 20:01 — ИА Регнум. Премьер-министр Садыр Жапаров на встрече с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым вновь потребовал от него сегодня же уйти в отставку, пишет «24.kg».

President.kg Сооронбай Жээнбеков

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В ответ на это глава государства еще раз заявил, что планирует подать в отставку не раньше, чем в республике пройдут повторные парламентские выборы и будут объявлены президентские выборы.

Свою позицию действующий президент Киргизии обосновал тем, что «сейчас не имеет права покидать должность, так как это приведет к непредсказуемому сценарию развития событий во вред государству».

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 14 октября, на внеочередном заседании парламента Киргизии группа из 83 депутатов утвердила назначение на пост премьер-министра республики Садыра Жапарова — осужденного за организацию захвата заложника экс-парламентария, которого освободили из тюрьмы его сторонники во время массовых беспорядков 5 октября 2020 года.

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