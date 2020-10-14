Бишкек, , 13:45 — REGNUM В центре столицы Киргизии сегодня, 14 октября, проходит митинг сторонников Садыра Жапарова. Около 300 протестующих, собравшихся на площади перед зданием старого парламента, требуют отставки президента Сооронбая Жээнбекова, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Также митингующие выдвинули требование распустить законодательное собрание республики.

Некоторые из собравшихся призывают «запереть в рудниках», «пожизненно лишить свободы» и «убить» неугодных им политиков, а также предлагают вернуть Конституцию 1993 года и назначить Жапарова на пост президента Киргизии.

Напомним, что 14 октября 2020 года состоялось внеочередное заседание парламента Киргизии, в ходе которого депутаты утвердили назначение на пост премьер-министра республики Садыра Жапарова — осужденного за организацию захвата заложника экс-депутата, которого освободили из тюрьмы его сторонники во время массовых беспорядков, вспыхнувших в Бишкеке 5 октября 2020 года.

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