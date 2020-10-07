Минск, 7 октября, 2020, 20:34 — ИА Регнум. НАТО обеспокоено репрессиями в Белоруссии, российской поддержкой Александра Лукашенко и решением белорусского МИД ограничить дипломатическое присутствие в Минске стран-членов Североатлантического альянса. Об этом 7 октября заявил журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

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Комментируя ситуацию в Союзном государстве России и Белоруссии, генсек НАТО сказал: «Мы глубоко обеспокоены задержаниями и похищениями оппозиционных лидеров. И Минск, и Москва должны уважать право белорусского народа определять свое собственное будущее».

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Столтенберг не только осудил политические репрессии в Белоруссии, но и «неоправданное», по его мнению, решение властей постсоветской республики ограничить дипломатическое присутствие на своей территории стран-членов НАТО.

«Мы призываем Минск пересмотреть это решение», — цитирует Интерфакс заявление генсека военно-политического блока.

Напомним, 2 октября Евросоюз и Белоруссия обменялись заявлениями о взаимном введении санкций. В тот же день МИД Белоруссии заявил об отзыве для консультаций белорусских послов в Польше и Литве, рекомендовав сделать то же самое Варшаве и Вильнюсу, а заодно и сократить почти в два раза численность сотрудников своих посольств.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс 2 октября заявил, что не планирует отзывать своего посла из Минска и сокращать дипломатическое присутствие в Белоруссии, несмотря на рекомендацию белорусских коллег. Аналогичное заявление сделал польский министр иностранных дел республики Збигнев Рау. Затем последовали сообщения об отзывах на консультации послов Польши, Литвы и Латвии.

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Белоруссия является членом программы ЕС для постсоветских республик «Восточное партнёрство» и программы НАТО «Партнёрство во имя мира». При этом Белоруссия состоит в ОДКБ и Союзном государстве России и Белоруссии.

Также напомним, военно-политический блок НАТО был создан вскоре после окончания Второй мировой войны против СССР. За последние десятилетия блок НАТО систематически лишал народы Югославии, Ливии и многих других стран возможности определять своё собственное будущее.