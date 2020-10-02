Минск, , 16:18 — REGNUM Минск с 5 октября отзывает для консультаций своих послов в Польше и Литве. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии.

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Одновременно с этим польской и литовской сторонам предложено в срок до 9 октября сократить своё дипломатическое присутствие в Белоруссии до 18 и 14 дипломатов соответственно.

Напомним, 29 сентября МИД Белоруссии объявил о введении симметричных ограничительных мер в отношении Литвы, Латвии и Эстонии в ответ на санкции, ранее введённые этими странами.

В белорусские санкционные списки вошли приблизительно по 100 чиновников каждой из стран Прибалтики, всем им был запрещён въезд в Белоруссию.

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