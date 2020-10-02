Варшава, , 20:59 — REGNUM Власти Польши пока не планируют отзывать для консультаций своего посла из Белоруссии. Об этом сообщил 2 октября министр иностранных дел республики Збигнев Рау.

Збигнев Рау Vargunn

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"Мы вместе с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом убеждены, что каналы коммуникации должны быть сохранены, и на данном этапе не планируем отзывать наших послов для консультаций», — написал он в своём микроблоге в Twitter.

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Напомним, ранее сегодня в МИД Белоруссии сообщили, что Минск отзывает для консультаций своих послов в Польше и Литве. Одновременно с этим польской и литовской сторонам было предложено в срок до 9 октября сократить своё дипломатическое присутствие в Белоруссии.

В МИД Литвы заявили, что пока не планируют следовать рекомендации белорусской стороны.

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