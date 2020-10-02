Вильнюс, , 18:31 — REGNUM Литва не планирует отзывать своего посла из Минска и сокращать дипломатическое присутствие в Белоруссии, несмотря на рекомендацию МИД республики. Об этом 2 октября заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция»

"Мы не собираемся отзывать для консультаций нашего посла в Белоруссии и обсуждать вопрос о сокращении дипломатического персонала», — сказал он журналистам.

Линкявичюс добавил, что в Вильнюсе пока слышали только предложения официального Минска, в случае если за ними последуют конкретные решения, литовская сторона примет «адекватные меры», скоординировав свои действия с Польшей.

Напомним, ранее сегодня пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что Минск с 5 октября отзывает для консультаций своих послов в Польше и Литве. Одновременно с этим польской и литовской сторонам предложено в срок до 9 октября сократить своё дипломатическое присутствие в Белоруссии до 18 и 14 дипломатов соответственно.

Читайте ранее в этом сюжете: Белоруссия рекомендовала Польше и Литве сократить число дипломатов в стране

Читайте развитие сюжета: Министр иностранных дел Польши рассказал о судьбе посла в Белоруссии