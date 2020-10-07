Санкт-Петербург, 7 октября, 2020, 18:12 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга решило устроить себе внеплановые «каникулы» и отменило следующее пленарное заседание. Против была парламентская оппозиция, но большинство депутатов «Единой России» поддержало решение о перерыве на 14 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

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Оппозиционеры же предложили вместо выходного дня позвать на следующее пленарное заседание чиновников Смольного, чтобы поинтересоваться, как обстоят дела с борьбой с коронавирусом и, например, вакцинацией. Так, к этому призвал руководитель фракции «Справедливой России» Алексей Ковалев, добавив, что и сам выразил бы желание быть испытуемым.

В ответ единоросс Денис Четырбок выразил сожаление, что у «эсера» не возникает такого же желания ходить на заседания совета фракций, как испытать на себе вакцину.

«Безусловно, никто не умаляет важности получения информации по тем мерам, которые предпринимает правительство по борьбе с распространением коронавируса. Вы знаете, что сейчас одна из самых жарких точек, в этой связи все силы как раз брошены на то, чтобы обеспечивать надлежащий прием больных. Могу лишь добавить, что, если бы вы присутствовали на совете фракций, возможно, у вас было бы меньше вопросов», — сказал Четырбок.

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«Жаль, что не каждый петербуржец может присутствовать на совете фракций и обладать большей информацией о ситуации с COVID и тех замечательных мерах, которые принимает наше обожаемое правительство», — отозвался беспартийный Максим Резник.

Он процитировал губернатора Александра Беглова, который заявил 7 октября, что «мы сегодня находимся в непростой ситуации, и мы должны быть готовы к разворачиванию абсолютно любых событий».

«Ну так успокоить — лучше уж молчал бы. То есть ноль информации, но сейчас все побегут за гречкой», — удивился Резник. Он считает безответственным для депутатов уходить на перерыв в столь сложный для города период и замалчивать тему коронавируса. В очередной раз Резник посетовал, что Мариинского дворца избегает ответственный за здравоохранение вице-губернатор Олег Эргашев.

«У нас нет здесь вице-губернатора Эргашева, это становится уже грустным городским мемом, что ему некогда прийти в парламент, за все эти месяцы он не нашел полтора часа», — сказал Резник, добавив, что ему хотелось бы понять, «почему Заксобрание Петербурга уходит в эту политическую самоизоляцию».

Он считает, что у петербуржцев наблюдается явный недостаток информации. Так, комиссия Минздрава завершила работу в Северной столице, но власти Петербурга не считают нужным обнародовать какие-либо данные или выводы на этот счет.

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В повестке дня ЗакСа этих вопросов тоже нет. Резник настаивает на серьезном контроле со стороны парламента за достоверностью информации, исходящей из Смольного. В пример он привел даже мэра Москвы Сергея Собянина, который «разговаривает с людьми».

«Полный паралич. Мы не можем соучаствовать в этом параличе. Это просто политика «авось»: сколько помрёт — столько помрёт, мы-то живы останемся, слава богу!» — возмутился депутат и предложил чиновникам и депутатам побеспокоиться не только о своем здоровье.

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Аналогичное предложение высказал и депутат от «Яблока» Борис Вишневский, который указал, что до сих пор непонятно, какие ограничения и когда Смольный готов был бы ввести. К тому же до сих пор не решен вопрос о выплатах врачам за работу с коронавирусными пациентами, утверждает парламентарий.

«Люди выплат не получают, им отказывают по абсурдным основаниям, и, к сожалению, всё новые и новые портреты появляются на стене памяти на Малой Садовой. И в этих условиях мы не вызываем лиц исполнительной власти к нам, того же Олега Эргашева, мы не знаем ничего об их планах, не понимаем, как они собираются бороться с очевидным нарастанием эпидемической опасности», — сказал Вишневский.

Он опасается, что новые ограничения без реальной помощи гражданам могут вызвать у последних только злость, раздражение и нежелание что-либо исполнять.

Как сообщалось, за 6 октября в Петербурге выявлено 456 новых носителей коронавируса и подтверждена смерть от COVID-19 еще 30 человек.