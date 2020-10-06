Санкт-Петербург, , 16:07 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов запросил у Министерства здравоохранения России почти 1 тыс. коек в федеральных больницах на территории Петербурга под лечение больных COVID-19 «в связи с ухудшением обстановки». Информацию об этом распространили СМИ, в том числе близкие к Смольному.

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При этом сам градоначальник накануне заявил, что в городе уже развернуты более 4,6 тыс. коек для коронавирусных пациентов, и при необходимости в течение трех суток город в состоянии удвоить их число.

У министра здравоохранения Михаила Мурашко губернатор просит почти 1 тыс. коек уже с 12 октября, свидетельствует скан письма, распространившегося в сети через Telegram-канал «Mash на Мойке».

«В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Санкт-Петербурге и необходимостью обеспечения сохранения резерва специализированного коечного фонда инфекционного профиля для оказания медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 прошу Вас согласовать повторное выделение коечного фонда для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 <…> с 12.10.2020», — говорится в письме, достоверность которого пока не подтверждена.

В документе перечислены клиника университета им. Мечникова, у которой просят 264 койки, Педиатрического университета (40 коек), центра им. Алмазова (400 коек), университета им. Павлова (250 коек), НИИ фтизиопульмонологии (41 койка).

Напомним, на днях Александр Беглов посетил и временный госпиталь, разбитый в выставочных павильонах «Ленэкспо». Он, по словам градоначальника, готов будет принять 2,5 тыс. человек, включая больных средней тяжести.

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