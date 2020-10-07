Санкт-Петербург, , 10:42 — REGNUM В Петербурге за последние сутки COVID-19 официально признан основной причиной смерти еще 30 человек, ранее заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом 7 октября сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Новый показатель — на четыре летальных случая меньше, чем днем ранее, и на 11 случаев меньше, чем за сутки в Москве, которая в последние дни вновь возглавила печальный «антирейтинг» суточной смертности. Ранее долгое время на первой строчке находился Петербург.

Нарастающим итогом в Петербурге за всё время пандемии от ковида умерли 3137 человек. Уровень летальности (процент умерших к общему числу заразившихся) заболевания составляет 6,87%. Это самый высокий уровень летальности в стране.

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Напомним, общая смертность в Петербурге в сентябре 2020 года оказалась на 24,57% выше, чем в сентябре 2019 года. Власти заявляли, что основной «прирост» в эту статистику вносит COVID-19.

Как сообщалось, за сутки в Петербурге выявлено 456 новых носителей коронавируса.

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