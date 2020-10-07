Санкт-Петербург, , 10:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге за последние сутки подтвердили 456 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 7 октября в федеральном оперштабе. Это на 45 случаев больше, чем было днем ранее, за день рост составил около 11%.

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По показателю суточной выявляемости Петербург среди регионов РФ находится на втором месте после Москвы.

С учетом новых данных всего в Северной столице подтверждено 45 632 случая заражения за всё время пандемии, с марта текущего года.

Из этого количества выздоровел 30 381 человек, в том числе 228 пациентов выписаны за последние сутки. В последние три дня показатель суточной выписки уверенно превышает 200 человек. Уровень выздоровления от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге составляет 67%.

Скончались от COVID-19 как непосредственной причины смерти в Петербурге за время пандемии 3137 человек.

По данным городского оперативного штаба, за вторник, 6 октября, в Петербурге обследовали на коронавирус 28 993 человека, это почти на пять тысяч больше, чем за предыдущие сутки. Под медицинским наблюдением в городе находится 3170 человек, из них 19 — в обсерваторе, 838 — контактные лица, 2313 — на самоизоляции.

Добавим, за последние сутки в целом в России выявлено 11 115 случаев коронавируса. Нарастающим итогом зарегистрировано 1 248 619 случаев (+0,9% за сутки). За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 6699 человек, за весь период — 995 275 человек. За минувшие сутки подтверждено 202 летальных случая, за весь период по России от COVID-19 умерли 21 865 человек.

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