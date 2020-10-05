Санкт-Петербург, 5 октября, 2020, 19:00 — ИА Регнум. Петербург должен обеспечить тотальное ношение масок и перчаток в общественных местах, если хочет избежать нового локдауна из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил 5 октября губернатор Александр Беглов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Беглов

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

"На прошлой неделе заболеваемость коронавирусом стала нарастать. В воскресенье было зафиксировано 407 положительных тестов, в полтора раза больше, чем неделей раньше», — напомнил Беглов в эфире «Радио России. Санкт-Петербург».

Читайте также: В Петербурге выявили 407 новых носителей коронавируса

Градоначальник заметил, что за лето вернулись к работе все сферы жизни Петербурга.

«В новых обстоятельствах очень важно сохранить полноценную работу экономики. В минувшую пятницу мы внесли новые изменения в 123-е постановление правительства Петербурга. Это не запрет, а свод рекомендаций. Если будем их придерживаться, сможем избежать нового локдауна. Сегодня ситуация в Петербурге усложняется», — сказал Беглов.

Губернатор добавил, что врачи изучили особенности коронавируса, город запасся средствами защиты, а стационары — нужным оборудованием для диагностики. Право выдавать заключение о заражении коронавирусом теперь есть у 46 лабораторий, а не только у Роспотребнадзора. В сутки в Петербурге в среднем делают по 22 тыс. тестов, а к концу прошлой недели в городе было развернуто 4,6 тыс. коек под COVID-19.

«За три дня Петербург может удвоить это количество. Поэтому на данном этапе мы ограничиваемся рекомендациями и ужесточаем контроль за соблюдением введенных мер профилактики», — сказал Беглов.

Читайте также: «Обстановка ухудшается»: в Петербурге готовы 2500 коек в «Ленэкспо»

Петербуржцев старше 65 лет губернатор попросил по возможности уйти на самоизоляцию, работодателей — отправить максимум сотрудников на дистанционную работу.

«Нужно добиться максимального использования средств защиты во всех видах транспорта, а также на остановках, в магазинах и других общественных местах. Обращаю особое внимание владельцев магазинов и предприятий бытового обслуживания: за отсутствие у покупателей и посетителей средств защиты, за несоблюдение ими социальной дистанции в торговых залах будут штрафовать организации вплоть до закрытия», — пригрозил Беглов.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожилым петербуржцам предложено самоизолироваться

Напомним, в сентябре смертность в Петербурге на 25% превысила показатель прошлого года. Летальность же COVID-19 в Северной столице — самая высокая среди всех регионов России и составляет почти 6,9%.