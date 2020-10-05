Санкт-Петербург, , 10:31 — REGNUM За воскресенье, 4 октября, в Санкт-Петербурге подтвердили 407 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 5 октября сообщили в федеральном оперативном штабе. Новый показатель суточной заражаемости на 15 случаев больше, чем было днём ранее.

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За минувшую неделю суточный показатель в Петербурге вырос на 170 случаев. Город идет на втором месте после Москвы, правда, с большим отрывом от столицы в лучшую сторону.

С учетом новых данных, за всё время пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировано 44 765 случаев заражения. Выздоровели 29 947 человек, в том числе 204 человека выписаны за минувшие сутки (на восемь человек больше, чем днем ранее). Скончались от COVID-19 в Петербурге за всё время более трех тысяч человек.

По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 13 686 человек. Под медицинским наблюдением находятся 2470 человек, в том числе 31 человек — в обсерваторе, 1934 — на самоизоляции, 505 человек — контактные лица.

За последние сутки в России подтверждено 10 888 случаев новой коронавирусной инфекции в 84 регионах. Нарастающим итогом зарегистрировано 1 225 889 случая (+0,9% в сутки) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

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