Санкт-Петербург, , 19:53 — REGNUM Временный инфекционный госпиталь, развернутый в петербургском выставочном «Ленэкспо», готов принять около 2500 человек, заболевших COVID-19. Об этом сообщил 3 октября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, посетивший этот запасной стационар. Он сообщил, что ситуация с коронавирусом осложняется.

Временный госпиталь в «Ленэкспо» ИА REGNUM

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Как отметил губернатор, павильоны 1, 2 и 3 предусмотрены для больных с лёгким течением заболевания, павильоны 5 и 5А готовятся для приёма больных средней тяжести и тяжелых. Павильоны 7, 8 и 8А также зарезервированы для развертывания коечных мест. Всего в «Ленэкспо» подготовлено 2449 коек. На их развертывание было выделено 842 миллиона рублей. Пока мощности «Ленэкспо» не задействованы.

«Хотелось бы, чтобы мы не использовали этот запасной вариант, но это будет зависеть от жителей нашего города. Сегодня подготовлено 4640 коек, свободных — 844 койки. Мы готовы в течение нескольких дней развернуть до восьми тысяч коек», — сказал Александр Беглов, имея в виду ситуацию в целом по городу.

Он поручил обеспечить во временном госпитале комфортный температурный режим, установить урны, исправить все недоработки, которые были выявлены весной и летом при первом задействовании «Ленэкспо» в качестве инфекционного стационара.

Как напоминают в Смольном, в настоящее время пациентов с коронавирусной инфекцией принимают 13 стационаров.

«Обстановка ухудшается. Город готов, но болезнь протекает тяжело. Хочу пожелать всем здоровья и призываю ленинградцев-петербуржцев: соблюдайте, пожалуйста, масочный режим для безопасности своих родных и близких», — сказал губернатор.

Напомним, за последние сутки, то есть в пятницу, 2 октября, в Санкт-Петербурге зафиксировано 358 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на 56 случаев больше, чем было выявлено днем ранее. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге подтверждено 43 966 случаев заражения

От COVID-19 скончались 3034 человека, в том числе смерть 30 человек подтверждена за последние сутки Выздоровели 29 547 человек, из них 179 выписаны за последние сутки.

Ранее на лечение коронавирусных больных вновь были перепрофилированы несколько городских стационаров.

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