Санкт-Петербург, , 09:32 — REGNUM Петербуржцам в возрасте старше 65 лет предложено не покидать места своего проживания или пребывания без крайней необходимости. Такая рекомендация содержится в обновленном постановлении Смольного №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Поправки в документ подписал губернатор Александр Беглов.

Здание Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

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Чтобы обеспечить возможности для самоизоляции пожилых людей, исполнительным органам государственной власти поручено «обеспечить взаимодействие с волонтерами (добровольцами) для доставки продуктов питания этой категории граждан».

Согласно подписанному документу с 5 октября по 2 ноября в Петербурге приостанавливается предоставление социальных услуг в полустационарной форме, за исключением социально-психологических, социально-педагогических услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала, которые могут предоставляться дистанционно.

В Смольном также вновь напомнили о необходимости в обязательном порядке соблюдать безопасную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук в общественных местах и во всех видах транспорта общего пользования, включая такси.

Как уже сообщало ИА REGNUM, правительство Санкт-Петербурга рекомендовало работодателям перевести на дистанционный режим работы сотрудников, непосредственно не участвующих в обеспечении функционирования организации, а также сохранить «удалёнку» для работников, которые уже работают в таком режиме.

Напомним, в Петербурге с конца августа наблюдаетсяя рост заболеваемости COVID-19, который некоторые эксперты считают второй волной эпидемии. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 43 608 случаев заражения. От COVID-19 скончались 3004 человека. Выздоровели 29 368 человек. Под медицинским наблюдением находится 2683 человека.

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