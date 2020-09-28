Кемерово, 28 сентября, 2020, 04:06 — ИА Регнум. В Кемеровской области действие режима повышенной готовности из-за коронавируса продлено до 31 октября. Меры приняты с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки и предложением главного санитарного врача региона. Об этом сообщил оперативный штаб Кузбасса. Кроме того, режим карантина для людей в возрасте 65 лет и старше продлевается до 14 октября.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Удаленная работа

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»С 26 сентября кузбасским работодателям при наличии технической возможности рекомендуется перевести своих сотрудников на удалённый/дистанционный режим работы», — уточняет оперштаб.

Отмечается, что режим карантина в домашних условиях может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чьё нахождение на рабочем месте является критически важным.