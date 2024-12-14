Москва, 14 декабря, 2024, 18:13 — ИА Регнум. Потенциал новых российских регионов необходимо реализовать в полной мере, в них живут энергичные и талантливые люди, способные приумножить славу страны. Об этом заявил заместитель главы Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев 14 декабря на XXII съезде ЕР в Национальном центре «Россия».

Софья Сандурская/ТАСС

«Мы видим это прямо сейчас. Нужно сделать так, чтобы потенциал этих новых регионов был реализован в полной мере», — отметил он.

Медведев уверен, что все новые субъекты РФ станут мощными драйверами развития для страны.

Как передавало ИА Регнум, Медведев в ходе выступления также не исключил, что в России могут появиться новые регионы. Поэтому опыт развития Донбасса и Новороссии может быть востребован, отметил он.

Президент РФ Владимир Путин в сентябре назвал развитие Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей одним из важнейших национальных приоритетов. Эта цель будет достигнута без всяких сомнений, подчеркнул он.