Москва, 24 сентября, 2020, 18:13 — ИА Регнум. Россия стала первой в мире страной, которая начала промышленное производство вакцины от коронавирусной инфекции. По заверению Кирилла Дмитриева, генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который участвовал в проекте создания вакцины, она абсолютно безопасна для человека, в отличие от зарубежных аналогов, и к декабрю ею уже будут вакцинированы миллионы жителей страны — абсолютно бесплатно, по полису ОМС.

Sputnikvaccine.com Первая зарегистрированная вакцина от коронавируса «Спутник V»

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«Спутник V»

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», несмотря на сопротивления недоброжелателей. В основе препарата — аденовирус (группа ОРВИ) человека, вызывающий небольшую простуду, с которой человечество уживается не одну сотню лет. Он же на протяжении многих лет подвергался научному изучению, благодаря чему, как считает Дмитриев, российская вакцина намного эффективнее зарубежных разработок. При этом в настоящий момент в мире ведется работа над вакциной от COVID-19 и на других платформах — аденовируса обезьяны и мРНК.

«Это абсолютно новые подходы, которые не были долгосрочно исследованы, — пояснил Дмитриев. — Россия сейчас является явным лидером по вакцинам не только потому, что она здесь зарегистрирована, но и потому, что данная вакцина гораздо более проверенная, подтвердившая свою безопасность».

В «Спутник V» используется не весь код коронавируса, а только небольшой кусок «шипа» вируса. Новый препарат в России будут производит сразу же несколько компаний — холдинги «Бинофарм», «Генериум» и «Химрар». Таким образом, уже к ноябрю-декабрю 2020 года вакцина будет производиться в миллионах экземпляров.

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«Мы надеемся, что к концу декабря мы сможем производить около 10 млн доз вакцины в месяц, что позволит провакцинировать всех желающих в России в горизонте шести-девяти месяцев. Таким образом, Россия будет первой страной в мире, которая фактически обеспечит успешную вакцинацию всего населения от коронавируса», — заявил глава РФПИ.

В настоящее время в стране проходит крупное клиническое пострегистрационное исследование с участием 40 тыс. человек в Москве, еще более 60 тыс. добровольцев записались на это исследование. Также исследования российской вакцины будут проходить в Объединенных Арабских Эмиратах, Индии, Бразилии и еще в семи странах, о которых будет объявлено дополнительно.

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«Мы уже, с точки зрения международного интереса, получили запрос более чем на 1,2 млрд доз вакцины. Это вопрос не только того, что мы можем помогать другим странам и спасать их, но и признание качества российской вакцины. Эти страны, имеющие возможность сравнивать другие подходы, видят, что тот подход, который есть у России, более эффективный и безопасный», — уточнил Дмитриев.

В РФПИ также планируют покрыть потребность международного рынка и запустить производство вакцины на зарубежных рынках. Для этого уже было достигнуто соглашение с Индией, Бразилией, Южной Кореей и еще рядом других стран.

Спикер также уточнил, что «Спутник V», из-за своей особенности в транспортировке и хранении, будет использоваться только в медучреждениях и не поступит на прилавки аптек.

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«Авифавир»

Для широкого использования предназначен другой отечественный препарат — «Авифавир» — модифицированная версия «Фавипиравира», который был разработан в Японии. После регистрации препарата 60 тыс. упаковок лекарства были поставлены в 74 региона России, где спасли сотни жизней зараженных коронавирусом.

Кроме того, накануне японские исследователи подтвердили эффективность «Авифавира», и в ближайшее время он будет зарегистрирован в Японии. Также производителем лекарства были заключены соглашения на поставку препарата в еще 23 страны.

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Что касается отечественного рынка, то «Авифавир» уже широко используется в российских больницах при лечении пациентов, его стоимость покрывают за счет ОМС. При этом в начале текущей недели было объявлено о поставке препарата в региональные аптеки. На сегодняшний день цена лекарства составляет около 12 300 рублей за упаковку. Хотя это в три-четыре раза дешевле аналогов, сумма для российского потребителя довольно ощутимая.

«12 тысяч — это очень высокая цена. Мы специально чуть-чуть задержали наш выход в аптеки, чтобы предоставить цену более разумную. Мы вчера объявили, что наша цена будет около восьми тысяч рублей, что на 30% ниже, чем у аналогов», — отметил Дмитриев.

Он признал, что и восемь тысяч рублей — также ощутимая цена для препарата, в будущем его планируется включить в список жизненно важных препаратов. КириллДмитриев также указал, что лекарство предназначено только для лечения, и оно будет продаваться только по рецепту врача.

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«Это очень серьезный, мощный препарат. Его точно нельзя принимать в качестве профилактики. Его можно будет использовать только на начальных этапах заболевания коронавирусной инфекцией по рекомендации врача, — резюмировал глава РФПИ. — На более поздних этапах заболевания он работает хуже».