Москва, , 08:52 — REGNUM Пять разных технологических платформ используются в мире для создания вакцин от нового коронавируса, у каждой есть достоинства и недостатки. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Такие препараты делятся на субъединичные; на основе вирусоподобных частиц; РНК и ДНК-вакцины; векторные (реплицирующиеся и нереплицирующиеся); а также живые ослабленные и инактивированные.

Большинство вакцин — субъединичные, они «технологически безопасны», так как производятся без живого вируса, с использованием только вирусных белков. Такие вакцины, однако, приходится вводить не один раз, пояснили в ведомстве РИА Новости.

Вакцины на основе вирусоподобных частиц тоже безопасны, так как состоят из вирусных белков. Их производство дороже и сложнее.

Производить ДНК‑ и РНК-вакцины проще, но такие препараты пока не применяют в клинической практике. Технологии доставки генетического материала внутрь клетки пока не отработаны достаточно хорошо,

Вирусные векторы реплицирующиеся — способные размножаться — и нереплицирующиеся, то есть не способные размножаться, используются для создания прототипов некоторой части вакцин. При этом в геном одного вируса, который не вызывает заболевание у человека, встраивают ген, кодирующий целевой белок другого вируса. Осложнять применение такой вакцины может присутствие у человека антител к вирусному вектору. Тогда может не сформироваться полноценный иммунный ответ.

Классические платформы — живые ослабленные и инактивированные вакцины. В инактивированном препарате есть нежизнеспособные вирусы, его часто требуется вводить не один раз. Живые ослабленные вакцины вводят однократно, но есть риск, что человек заболеет при вакцинации.

Вакцина «Спутник V», разработанная в центре имени Николая Гамалеи в Москве и в августе зарегистрированная Минздравом РФ, является препаратом векторного типа. В настоящее время в России испытывают четыре вакцины: разработанную новосибирским центром «Вектор», Центром Чумакова, китайской компанией Sinopharm и англо-шведской — AstraZeneca.